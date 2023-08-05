Даже гориллы страдают от телефонной зависимости и не могут оторваться от экрана. Но есть способ избавиться от наваждения

В Торонто служители зоопарка нашли эффективный способ заставить гориллу по имени Нассир избавиться от пагубного пристрастия к просмотру видео на экранах смартфонов.

Служители зоопарка Торонто обратили внимание на то, что молодая горилла тринадцатилетнего возраста по имени Нассир слишком увлеклась смартфонами, точнее, рассматриванием видео на экранах телефонов. Видео Нассиру показывали посетители, среди которых тоже быстро разошёлся слух об увлечении юной продвинутой объязяны (кстати, Нассир больше всего любил смотреть ролики с другими животными). Всё бы ничего, но горилла перестала интересоваться остальными сторонами социальной жизни – когда зоопарк работал, она часами просиживала у ограды, показывая пальцем на телефоны гостей и давая понять, что хочет сама полюбоваться изображениями. Никакие попытки товарищей – других горилл, втянуть Нассира в игры, в общение, заинтересовать смазливой обезъянкой другого пола, никакого интереса не вызывали. А когда зоопарк закрывался на ночь, Нассир угрюмо сидел у решётки, пока не засыпал. Утром же, не успев продрать глаза и перекусить, он вновь бежал к ограде вольера и с нетерпением ждал посетителей с талефонами.

Здоровье гориллы пошатнулось, отношения с окружающими пришли в упадок, аппетит упал, обезьяна стала нервной и агрессивной. Всё как у людей, одним словом. Разве что не бродила по вольеру постоянно пялясь в экран, как это часто делают её дальные родственники из породы гомо сапиенс. Да и то, дали бы Нассиру аппарат, то он и в туалет с ним ходил бы, это бесспорно.

Наконец, взрослые, то есть, служащие зоопарка приняли волевое решение. Раз никакие увещевания не действуют, то пришлось прибегнуть к суровым мерам – на решётке вольера люди вывесили объявление с просьбой посетителям не показывать Нассиру видео. У несчастного одержимого телефонами животного началась настоящая ломка, но, судя по всему, Нассир выжил и вернулся к нормальному общению с сородичами.

Хороший пример для миллионов подростков, которых не оторвать от экранов телефонов. Способ избавить молодых людей от одержимости гаджетами и от телефономании есть, как видим!