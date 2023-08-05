Большое количество активностей проводится в будние дни, что не всегда удобно. Вот несколько идей, как провести выходные с ребенком.
- Парк водных развлечений или бассейн под открытым небом. Такие локации есть в каждом районе, чтобы найти ближайшую, нужно просто посмотреть по карте. Такие площадки оснащены горками, зонами для отдыха, питьевыми фонтанчиками. Отличный вариант, чтобы погулять на свежем воздухе и освежиться в жаркую погоду.
- Музей истории Монреаля Pointe-a-Calliere, который находится по адресу 350 Place Royale. Посетив эту достопримечательность, вы сможете узнать интересные факты об истории Монреаля. Детям точно будет интересно: в музее много инсталляций, выполненных в режиме 3D-графики. По выходным экскурсии для новоприбывших проводят бесплатно (расписание можно уточнить на сайте музея).
- Районные библиотеки – один из лучших способов провести время с пользой! Вы можете оформить карту читателя и бесплатно посещать большое количество специализированных событий как по району, так и в самой библиотеке.
К примеру, Еврейская публичная библиотека (5151 Cote-St-Catherine) регулярно организовывает интересные образовательные мероприятия для детей. А по воскресеньям с 14:00 до 17:00 работает Украинская публичная библиотека (405 Av. Fairmont), где часто проводят чтения литературы для детей. По субботам и воскресеньям с 12:00 до 13:00 часов работает Пушкинская Русская библиотека при соборе Свв. Апостолов Петра и Павла (1151 Champlain метро Papineau), она для всего русскоязычного населения Монреаля независимо от их национальности и вероисповедания.
При посещении публичных мероприятий обратите внимание на расписание и необходимость предварительной регистрации.