Куда пойти с ребенком на выходных: 3 идеи

В школах Монреаля продолжаются каникулы. Как организовать досуг ребенка с пользой?

Большое количество активностей проводится в будние дни, что не всегда удобно. Вот несколько идей, как провести выходные с ребенком.

Парк водных развлечений или бассейн под открытым небом. Такие локации есть в каждом районе, чтобы найти ближайшую, нужно просто посмотреть по карте. Такие площадки оснащены горками, зонами для отдыха, питьевыми фонтанчиками. Отличный вариант, чтобы погулять на свежем воздухе и освежиться в жаркую погоду.

Такие локации есть в каждом районе, чтобы найти ближайшую, нужно просто посмотреть по карте. Такие площадки оснащены горками, зонами для отдыха, питьевыми фонтанчиками. Отличный вариант, чтобы погулять на свежем воздухе и освежиться в жаркую погоду. Музей истории Монреаля Pointe-a-Calliere, который находится по адресу 350 Place Royale. Посетив эту достопримечательность, вы сможете узнать интересные факты об истории Монреаля. Детям точно будет интересно: в музее много инсталляций, выполненных в режиме 3D-графики. По выходным экскурсии для новоприбывших проводят бесплатно (расписание можно уточнить на сайте музея).

который находится по адресу 350 Place Royale. Посетив эту достопримечательность, вы сможете узнать интересные факты об истории Монреаля. Детям точно будет интересно: в музее много инсталляций, выполненных в режиме 3D-графики. По выходным экскурсии для новоприбывших проводят бесплатно (расписание можно уточнить на сайте музея). Районные библиотеки – один из лучших способов провести время с пользой! Вы можете оформить карту читателя и бесплатно посещать большое количество специализированных событий как по району, так и в самой библиотеке.

К примеру, Еврейская публичная библиотека (5151 Cote-St-Catherine) регулярно организовывает интересные образовательные мероприятия для детей. А по воскресеньям с 14:00 до 17:00 работает Украинская публичная библиотека (405 Av. Fairmont), где часто проводят чтения литературы для детей. По субботам и воскресеньям с 12:00 до 13:00 часов работает Пушкинская Русская библиотека при соборе Свв. Апостолов Петра и Павла (1151 Champlain метро Papineau), она для всего русскоязычного населения Монреаля независимо от их национальности и вероисповедания.

При посещении публичных мероприятий обратите внимание на расписание и необходимость предварительной регистрации.