Растет несогласие медиков с методами лечения гендерной дисфории подростков

Анализ доказательной базы, ответственной за бурный рост числа детей и подростков, желающих изменить свою гендерную принадлежность и получающих соответствующее лечение, провел отдел расследований журнала The BMJ (British Medical Journal). 23 февраля в The BMJ была опубликована статья «Гендерная дисфория среди молодых людей растет, как и профессиональные разногласия».

В статье-расследовании отмечается, что «всё больше детей и подростков на Западе идентифицируют себя как трансгендеры, и им предлагается лечение, особенно в США». Однако некоторые врачи и европейские государственные медицинские ведомства призывают к осторожности, так как не существует реальных веских доказательств пользы и необходимости такого лечения. При этом в гендерные клиники для смены пола обращаются всё больше подростков, у которых нет гендерной дисфории в анамнезе. Недавний анализ данных страховых компаний показал, что в США с 2017 по 2021 год почти 18 000 несовершеннолетним были прописаны блокаторы полового созревания или гормоны, и это число продолжает с каждым годом расти.

Растет в США и количество частных клиник, проводящих гормональное лечение и хирургические операции. Если их число десять лет назад составляло несколько единиц, то сейчас в Соединенных Штатах оно перевалило за сотню. Американские медицинские профессиональные группы дружно объединились в поддержку при гендерной дисфории «ухода, подтверждающего гендер», включающего гормональное лечение для подавления полового созревания и стимулирования вторичных половых признаков, а также хирургическое удаление или увеличение груди, гениталий и других половых физических особенностей. Формировали американский подход к лечению гендерной дисфории у несовершеннолетних в основном три организации: Всемирная профессиональная ассоциация трансгендерного здоровья (WPATH), Американская академия педиатрии и Эндокринное общество.

Каждая из них разработала руководящие принципы, в которых доказывалась необходимость раннего лечения половой дисфории у подростков. Эти рекомендации часто цитируются для доказательства «бесспорной» и «научно обоснованной» необходимости медицинского лечения несовершеннолетних, желающих изменить свой пол. Тем не менее руководящие медицинские организации во всем мире пришли к другим выводам относительно безопасности и эффективности предложенных методов лечения, отмечает BMJ. Национальный совет Швеции по здравоохранению и социальному обеспечению в этом году заявил, что для несовершеннолетних риски блокаторов полового созревания и лечения гормонами «в настоящее время перевешивают возможные преимущества».

Национальная служба здравоохранения Англии инициировала независимый обзор служб гендерной идентичности и по его результатам недавно заявила, что существующие доказательства в поддержку принятия клинических решений для несовершеннолетних с гендерной дисфорией «недостаточны и неубедительны», и что большинство из тех, кто заявляет о ней до полового созревания, находится в «переходной фазе», требующей, чтобы клиницисты сосредоточились на психологической поддержке и «помнили» о существующих рисках, в том числе и в контексте социального перехода. Медицинские эксперты также подвергают сомнению доказательства, лежащие в основе руководящих принципов вышеперечисленных «законодателей» раннего лечения половой дисфории.

Профессор Марк Хелфанд из Орегонского университета здоровья и науки (США) выявил несколько недостатков в рекомендациях WPATH, среди которых отсутствие системы оценок для обозначения качества доказательств необходимости лечения. Профессор Гордон Гайятт из Университета Макмастера в Канаде обнаружил «серьезные проблемы» с рекомендациями Эндокринного общества, в том числе рекомендации применения кардинального лечения со слабыми доказательствами его необходимости.

Эли Коулман, ведущий автор стандартов медицинской помощи WPATH и бывший директор Института сексуального и гендерного здоровья в Университете Миннесоты, заявил на запрос издания, что в новых рекомендациях WPATH они сделали упор на «тщательную оценку перед любым из этих вмешательств» врачами, имеющими соответствующие обучение и компетентность, чтобы гарантировать, что несовершеннолетние обладают «эмоциональной и когнитивной зрелостью, чтобы понимать риски и преимущества».

Но в отсутствие объективного диагностического теста, который бы свидетельствовал о наличии у пациента гендерной дисфории, другие медики по-прежнему обеспокоены, отмечая случаи, когда подростков «быстро направляют на медицинское вмешательство» практически без учета их психического здоровья. Более того, в своем промежуточном отчете о национальном обзоре услуг для молодых людей с проблемами гендерной идентичности Хилари Касс, британский врач и консультант по детской инвалидности в больнице Святого Фомы в Лондоне, отметила заявления, сделанные некоторыми сотрудниками Национальной службы здравоохранения Великобритании. Они сообщают, что чувствуют себя _«находящимися под давлением необходимости беспрекословно принять утвердительный подход, при том что это противоречит стандартному процессу клинической оценки и правилам диагностики, которые они были обучены выполнять во всех других клинических случаях».