Канада поддержала сторонников иранской оппозиции, упростив оформление виз

Поддержку иранским мигрантам в Канаде, желающим продлить свое пребывание в стране из-за подавления иранским правительством недавних протестов, выражает канадское правительство, 23 февраля сообщает пресс-служба правительства Канады.

«Начиная с 1 марта 2023 года, новые меры облегчат иранцам, желающим продлить свой временный статус в Канаде, и перемещение между странами, позволяя иранцам продолжать учиться, работать или навещать семью, подав заявление на получение нового разрешения внутри Канады», — говорится в заявлении канадского правительства.

Прошлой осенью в Иране вспыхнули общенациональные протесты после смерти 22-летней курдской иранки Махсы Амини, задержанной полицией 16 сентября.

Амини была арестована в Тегеране полицией нравственности за нарушение правил ношения хиджаба.

Многие западные государства, включая Канаду, ввели санкции после государственного подавления протестов.

Канадское правительство заявило, что для иранцев, уже находящихся в Канаде, будет предоставлен открытый путь получения разрешения на работу, заявки от иранцев в Канаде также будут обрабатываться в приоритетном порядке.

Канада также заявила, что отказывается от определенных сборов за оформление документов для иранцев, желающих продлить свое пребывание в Канаде, а также откажется от сборов за оформление паспортов и проездных документов для жителей Канады в Иране, которые хотят уехать.

«Канада не будет бездействовать перед лицом этой агрессии, поскольку иранский режим продолжает свои продолжающиеся нарушения прав человека», — заявил министр иммиграции Канады Шон Фрейзер.