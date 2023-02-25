Избыточный вес и ожирение более опасны, чем считалось ранее

Согласно новому исследованию Университета Колорадо, избыточный вес или ожирение повышают риск смерти от 22% до 91%.

Эти показатели значительно больше, чем считалось ранее, в то время как риск смертности от небольшого недостатка веса, вероятно, был переоценен.

Выводы исследования опровергают распространенное мнение о том, что избыточный вес повышает риск смертности только в крайних случаях.

Статистический анализ почти 18 000 человек также проливает свет на подводные камни использования индекса массы тела (ИМТ) для изучения последствий для здоровья, предоставляя доказательства того, что эта метрика потенциально может исказить результаты. После учета этих предубеждений получается, что примерно 1 из 6 смертей в США связана с избыточным весом или ожирением.

«Существующие исследования, вероятно, недооценили последствия жизни в стране, где дешевая нездоровая пища становится все более доступной, а малоподвижный образ жизни стал нормой», — сказал автор Райан Мастерс, доцент социологии Калифорнийского университета в Боулдере.

Принято считать, что повышенный ИМТ, как правило, не повышает риск смертности, пока человек не достигнет очень высокого уровня, и что избыточный вес на самом деле дает некоторые преимущества для выживания. Мастерс, социальный демограф, посвятивший свою карьеру изучению тенденций смертности не согласен с такими выводами.

Он отметил, что ИМТ, который врачи и ученые часто используют в качестве показателя здоровья, основан только на весе и росте и не учитывает различия в составе тела или то, как долго человек имеет избыточный вес.

«Это отражение роста в определенный момент времени. Вот и все», — сказал Мастерс, отметив, что Том Круз при росте 5 футов 7 дюймов и чрезвычайно мускулистом весе 201 фунт в какой-то момент имел ИМТ 31,5, что, как известно, ставит его в категорию «ожирение».

Чтобы увидеть, что произошло, когда были учтены эти нюансы, Мастерс изучил Национальное обследование состояния здоровья и питания (NHANES) с 1988 по 2015 годы, изучив данные 17 784 человек, включая 4468 смертей.

Он обнаружил, что целых 20% выборки, характеризуемой как «здоровый» вес, имели избыточный вес или ожирение за десять лет до этого. Эта группа имела значительно худший профиль здоровья, чем те, у которых вес был стабильным.

Мастерс указывал, что наличие лишнего веса в течение всей жизни может привести к заболеваниям, которые, как это ни парадоксально, приводят к быстрой потере веса. Если данные ИМТ собираются в течение этого времени, это может исказить результаты исследования.

В отличие от предыдущих исследований, исследование не выявило значительного увеличения риска смертности для категории «недостаточный вес».

В то время как предыдущие исследования оценивали от 2 до 3% смертей среди взрослых в США из-за высокого ИМТ, его исследование показывает, что смертность составляет в восемь раз больше.

Мастерс надеется, что исследование побудит ученых быть «чрезвычайно осторожными» при выводах, основанных на ИМТ. Но он также надеется, что эта работа привлечет внимание к тому, что он считает не проблемой, которую должны решить отдельные люди, а скорее кризисом общественного здравоохранения, вызванным нездоровой или «ожиревшей» окружающей средой в США.