Землетрясение в Турции унесло жизни 44 218 человек

До 44 218 человек увеличилось количество жертв землетрясения в Турции, 24 февраля сообщает управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).

«Число жертв землетрясений с эпицентром в Кахраманмараше составило 44 218 человек. После первого землетрясения магнитудой 7,7 произошло 9 136 афтершоков», — рассказали в управлении.

Спасатели из разных стран продолжают расчищать обломки домов, которые рухнули при сильнейших толчках земли 6 февраля 2023 года. Под ними находят новых выживших и погибших, количество последних уже перевалило за 44,2 тысячи человек.

Чем больше времени проходит после начала землетрясения, тем больше погибших людей обнаруживают специалисты. От природного катаклизма пострадали больше ста тысяч человек.

Более 270 тыс. сейсмостойких жилых домов планируется построить в пострадавших от серии разрушительных землетрясений районах Турции, сообщило агентство Anadolu 24 февраля со ссылкой на источник в министерстве урбанизации и изменения климата.

Всего планируется построить 199,7 тыс. городских домов и почти 74 тыс. — деревенских.

Городские дома будут не выше пяти этажей (включая первый этаж, который в Турции считается «нулевым»). В них будут трехкомнатные квартиры с чистой жилой площадью 85 квадратных метров без учета балкона.

Площадь жилья в деревенских одноэтажных домах составит 93 квадратных метра. В них также будет три комнаты и кухня, а также веранда.

Наибольшее количество жилья планируется построить в Малатье — 62,8 тыс. городских и деревенских домов. В самой пострадавшей провинции Кахраманмараше построят 58,1 тыс. домов. Еще 55,5 тыс. домов построят в Хатае. В Адыямане построят 28,4 тыс. домов, в Газиантепе — 28,1 тыс., в Османие — 9,5 тыс., в Диярбакыре — 8,9 тыс., в Элязыге — 4,1 тыс., в Шанлыурфе — 5,8 тыс., в Адане — 2,9 тыс., в Килисе — 1,3 тыс.