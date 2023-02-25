Трагикомический случай с юношей, который стал женщиной

Смешного, конечно, мало, раз дело идёт о судьбе человека, но абсурдность ситуации поражает. Виноваты все вокруг. Кроме самого героя (он же – героиня).

Новость пришла из Испании только что. Некая «в настоящий момент женщина» Сусана Домингес (Susana Dominguez), которой сегодня 24 года, несколько лет назад, как только она достигла возраста принятия самостоятельных решений (судя по всему, когда ей исполнилось 18 лет), решила, что она родилась мужчиной по ошибке и должна продолжить жить женщиной.

Юноша (который позже взял имя Сусана) стал посещать психиатра, а затем психолога, с возраста 15 лет, настойчиво требуя у властей страны не только дать позволение на изменение пола (на тот момент подросток был ещё несовершеннолетним), но и помочь ему материально, как и положено по закону, принятому несколько лет назад. Родители пытались парня отговорить, но были вынуждены махнуть рукой после того, как тот пригрозил полностью порвать с ними отношения. Психолог, который сопровождал нашего героя несколько лет, тоже сдался, когда все его аргументы оказались безуспешны.

В конце концов, настойчивость и упорство молодого человека победили косность и консерватизм общества. Ему была сделана операция по смене пола, удалены яичники, ему прописали гормоны и другие вещества, которые помогли превратиться в женщину и укрепиться в этом состоянии. Государство оплатило стоимость операции, как жизненно необходимой.

И стала Сусана поживать, да добра наживать.

Всё бы ничего, да вот только вдруг нынешняя Сусана осознала, что она на самом деле мужчина, а не женщина. Решение сменить пол было трагической ошибкой юности, жизнь порушена, человек ни мужчина и не женщина, все гормоны перепутаны, масса проблем в организме, ещё больше в мозгу, потому что парень вдруг понял, что он зря стал женщиной – это было непродуманное решение молодого человека с неокрепшей психикой, надо было обождать пару лет и всё бы устаканилось.

Бывает… дурнем на надо было быть, скажете. Возможно, так и есть. Вот только теперь наша Сусана винит всех вокруг: Родители не настояли на том, что пол не надо было менять! Психиатры и психологи не сумели убедить героя в том, что он должен оставаться в том теле, в котором родился. Правительство виновато в том, что финансирует подобные операции, а когда пациенты ещё не достигли совершеннолетия, правительство оплачивает визиты к психолагам и психиатрам, которые некомпетентны, потому что не сумели несчастного юношу-девушку разубедить. Общество причинило жертве неисчислимые страдания, потому Сусана подаёт на власти в суд.

Одним словом, все вокруг виноваты, кроме самого Сусаны (самого Сусаны, это не описка). Впрочем, не все, кажется. Ни слова не говорится о том, обвиняет ли Сусан героев борьбы за право изменить пол с подростковых лет, тех, кто размахивает флагами гордости за коленки и прочие качества. Вроде бы, на этих пропагандистов в суд Сусан подавать не собирается. Они же не давали деньги на «лечение» и на смену пола, они же не водили парня по психиатрам и психологам, они только требовали признания. За что на них-то в суд подавать?

Всё же инфантилизм нынешнего поколения зашкаливает. Хотя не будем брюзжать по-стариковски, не все пока решили сменить пол, и то хорошо.