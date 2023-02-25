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Блины. Классические блины.

Блины классические традиционные и обычные

Megan Jorgensen Фев 25, 2023 Меган Хорхенсен, Новости, Сам себе ресторан Оставить комментарий 44 Просмотров

Блины классические традиционные и обычные – основной рецепт, основа жизни, так сказать

Блинами питаются все народы мира. Только вкус разный, да и то не всегда. Блины дёшевы в изготовлении, храниться блин может долго, брать с собой в поход легче-легкого.

В дни Масленницы просто нельзя обойти молчанием тему блинов. Вот мы к этой теме и обращаемся…

Блинами питаются все народы мира. Только вкус разный, да и то не всегда. Блины дёшевы в изготовлении, храниться блин может долго, брать с собой в поход легче-легкого.

Классический мучной блин должен быть мягок, рыхл, пышен, ноздреват. Ясно должны быть видны прожилки – тёмные бороздки, как на листьях, – это там, где тесто лучше прожарилось. Блин впитывает в себя масло, сметану, варенье, отчего становится сочным и лоснящимся.

Рецептов блинов много, но вот описание основного процесса:

Подготовка блинного теста :

Блинное тесто замешивается за пять часов до начала колдовства над блинами.

Сперва в молоке (свежие дрожжи можно добавить чуток, а можно и без них, но тогда пышность не та будет) надо растворить половину заготовленной муки. Как только опара подошла, добавить остаток, соль, немного сахару, масла (я подливаю растительное – тогда блины гораздо меньше пристают к сковороде, но знаю, что многие любят только сливочным обходиться). Затем добавляется яичный белок. И вот тут пусть тесто ещё часик выстоится.

Количество и пропорции продуктов – на вкус и по желанию. Как только тесто станет не слишком густое и не слишком жидкое – ну, и славно. От пропорции молока зависит консистенция теста, а от этого толщина и вкус блина, но тут у каждого свой подход. И яйца тоже – кто одно вбухает на литр молока, а кто десять. Тогда, правда, уже не блины, а омлет получается, и там уже методы готовки иные, но всё равно вкусно.

В принципе, муки и всего остального должно быть пополам. В любом случае, к моменту жарки блинов, рекомендуется, чтобы тесто напоминало густую сметану.

Готовить блины желательно на чугунной сковородке (кстати, сковороду водой мыть нельзя – заржавеет. Надо накалить масло с солью и протереть. И так несколько раз).

Дальше тесто берём большой деревянной ложкой. Теперь льём тесто раскаленную сковороду, протёртую кусочком сливочного масла и залитую маслом подсолнечным.

Теста зачерпываем столько, чтобы оно разлилось ровным слоем по всей сковороде. Да не так это сложно, но и не легко. Сначала не получится – в одном месте толще будет, в другом тоньше. Не беда. Практика – дело наживное.

Как только блин с одной стороны готов, его аккуратно деревянной ложечкой подцепили и перевернули. Желательно, подросив так, чтоб в полёте перевернулся.

Как только блин подрумянился с обеих сторон – сняли. Снова маслом протерли сковороду, новую порцию теста добавили. Как только второй блин готов, сделали третий. Прежде, чем складывать блины друг на друга, их надо протирать маслицем.

И продолжать так до тех пор, пока все блины не испекутся. Стопка блинов накрывается чистым полотенцем – остывают они быстро. Полагается на стол масло, сметану, варенье вида два (сладкого и кисловатого), сыр можно – в блин завернуть. Икорку красную или чёрную. Рыбка солёная – тоже хорошо, как бы оттеняет густой вкус блина.

Всё остальное – уже вариации. Можно луком протирать поверхность сковородки, можно лимонной кислоты капнуть на вторую порцию. Можно ещё много разного придумать.

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