Как узнать, где самые долгие сроки ожидания в больничных отделениях скорой помощи (Urgence – Emergency)

Новый сайт министерства здравоохранения Квебека позволяет узнать, в каких отделениях самые короткие и самые длинные очереди, равно, как и примерное время ожидания.

Ни для кого не секрет, что при посещении отделений скорой помощи в квебекских больницах можно ждать приёма долгие часы. Пациента опросят, определят категорию срочности, после чего иногда приходится ждать своей очереди аж двенадцать часов (хотя сегодня, говорят, сроки сократились, но долгие часы вы всё же потратите на ожидание, причём в больницу вы явились не от желания навестить врача, по которому соскучились, а потому что вам, мягко говоря, не очень хорошо).

Но сегодня всё же есть служба, которая позволяет более-менее точно узнать, сколько времени придётся провести в приёмном покое той или иной больницы. Создана она в феврале 2023 года, но ещё в прошлом году она уже работала в проверочном режиме и до сих пор идёт процесс наладки, хотя основные данные уже доступны. Вот её адрес: https://www.quebec.ca/sante/systeme-et-services-de-sante/organisation-des-services/donnees-systeme-sante-quebecois-services/situation-urgences.

На этой странице можно уточнить, где сроки ожидания наименьшие, какие сроки ожидания средние (на момент написания текста среднее время ожидания приёма составляло 4 часа 41 минуту. В больнице LaSalle время ожидания составляло 3 часа, а в больнице Lakeshore – целых 9 часов (но, конечно, если Вы зайдёте на тут же страницу, Вы увидите уже другие сроки). Тут же указаны другие данные, например, общее количество пацентов скорой помощи в Квебеке, ожидающих своей очереди на приём.

На этой же странице есть и полезные советы — например, рекомендуется позвонить по телефону 811 прежде, чем отправляться в больницу. Ответит опытная медестестра, которая оценит приблизительно ваше состояние и даст полезные советы. Возможно, она успокоит вас и посоветует навестить фармацевта в аптеке, так как случай не представляет, на первый взгляд, особой опасности и не является срочным (но окончательное решение остаётся за самим пациентом, разумеется).

Учтите, что так как сайт новый и пока не доработан, некоторые виды поддержки недоступны, но в этих случаях на странице прямо указано – «услуга будет добавлена в ближайшее время».

Итак, запишите адрес новой службы медицинской помощи, который мы привели чуть выше.