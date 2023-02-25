Вот 5 вещей, которые нужно знать перед покупкой новой недвижимости

Покупка новой недвижимости, которая часто является самой важной инвестицией семьи, сопровождается не только обязанностями, но и правами покупателя. Вот пять вещей, которые необходимо знать перед покупкой новой недвижимости, по мнению нескольких ассоциаций, занимающихся защитой прав потребителей.

При поддержке саморегулируемого органа брокерских услуг по недвижимости Квебека (ICAIQ), объединения управляющих и совладельцев Квебека( RGCQ), Ассоциации потребителей за качество в строительстве (ACQC) и SOS план жилищной гарантии, некоммерческая организация гарантия жилищного строительства (GCR) организовала информационно-пропагандистскую кампанию, призванную способствовать защите покупателей.

Вот что из этого следует

1) делайте это в присутстсвии строительного специалиста при осмотре недвижимости

Предварительная приемка вашего нового дома – это шаг, «не только обязательный, но и важный для любого покупателя», считает GCR, который рекомендует, чтобы вас сопровождал строительный специалист, чтобы избежать неприятных сюрпризов

2) сообщайте о проблемах как можно раньше

Покупатели должны проявлять инициативу, чтобы сообщить о проблеме в течение разумного периода времени, чтобы она была признана в качестве претензии. В противном случае существует риск того, что последнее со временем ухудшится и его больше нельзя будет распознать.

3) Примите меры предосторожности, Если вы вносите первоначальный взнос

Если внесение частичной суммы – первоначального взноса-является обычным явлением при покупке новой недвижимости, рекомендуется принять меры предосторожности, в том числе вести дела с некоммерческой организацией, чтобы покрыть эту сумму.

Со своей стороны, Управление по защите прав потребителей рекомендует на своем веб-сайте тщательно изучить продавца и попытаться договориться о минимально возможной сумме, зная, что он может обанкротиться, прежде чем поставлять готовый продукт.

4) привлеките своего собственного брокера по недвижимости

Иногда брокер по недвижимости представляет застройщика при покупке новой недвижимости. По словам директора информационного центра Сандры Барретт, ИКАО рекомендует, при необходимости, использовать услуги своего собственного брокера, чтобы «представлять вас и защищать ваши интересы» в этом процессе.

Кроме того, в нем уточняется, что реестр лицензиатов ICAIQ позволяет проверить досье брокера по недвижимости.

5) Узнайте о дополнительных обязанностях в кондоминиуме

Покупка дома или кондоминиума в составе кондоминиума сопряжена с особыми обязанностями, поскольку включает в себя общие и частные зоны, Союз кондоминиумов и обязательные гарантийные планы.

RGCQ советует тщательно изучить ситуацию, чтобы принимать “обоснованные решения”, подчеркнула генеральный директор Дениз Броссо.

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