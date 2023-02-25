Канадская TD получила одобрение регулирующих органов на покупку Cowen

Разрешения регулирующих органов на завершение сделки по приобретению нью-йоркского специализированного инвестиционного банка Cowen получил канадский банк Toronto-Dominion Bank.

Разрешения регулирующих органов на завершение сделки по приобретению нью-йоркского специализированного инвестиционного банка Cowen получил канадский банк Toronto-Dominion Bank.

Сообщается, что сумма сделки составит около $1,3 млрд.

В заявлениях компании говорится, что сделка будет закрыта 1 марта.

Напомним, TD объявила о выкупе инвестиционного банка Cowen в августе 2022 годав рамках стратегии по расширению в США.

Первое криптоподразделение Cowen, Cowen Digital, было запущено в марте. Подразделение в Коннектикуте предлагает криптовалютную торговлю для институциональных инвесторов, а также депозитарные решения благодаря партнерству Cowen с компанией PolySign Standard Custody and Trust.

Генеральный директор TD Group Бхарат Масрани заявил, что покупка поможет компании ускорить реализацию долгосрочной стратегии роста в США за счет предоставления новых возможностей и углубления ключевых направлений бизнеса. Ожидается, что сделка будет закрыта в первом квартале 2023 года, когда генеральный директор Cowen присоединится к руководящей команде TD Securities.

TD Securities — канадский инвестиционный банк, дочерняя компания материнской компании TD Group.

Представитель TD Bank отказался от дальнейших комментариев до закрытия сделки. Тем временем представитель Cowen сообщил Blcokworks в электронном письме, что «для Cowen это обычный бизнес», поскольку команда работает над «закрытием и интеграцией».

Сумит Моди, директор по исследованиям капитала в инвестиционном банке Piper Sandler, сказал, что он ожидает, что восходящая траектория подразделения цифровых активов Cowen не изменится и может быть усилена дистрибьюторской сетью TD.

По словам представителя, на момент формирования группы цифровых активов в марте Cowen торговал 16 криптовалютами, включая биткойн, эфир, цепную связь, uniswap, полигон и децентралэнд. Компания объявила, что в будущем подразделение будет стремиться предлагать финансовые решения, деривативы и фьючерсы, а также «институциональный доступ к DeFi и NFT».

TD Bank, базирующийся в Торонто, является пятым по величине банком в Северной Америке по размеру активов — с 1,8 трлн канадских долларов или 1,4 трлн долларов США по состоянию на 30 апреля — и обслуживает более 26 миллионов клиентов.