Подписаться на рассылку
Свежий выпуск еженедельника Деловой Монреаль
ОБЪЯВЛЕНИЯ
НАЙТИ
ДОБАВИТЬ
Классифайд газеты Деловой Монреаль
Новости Канадская TD получила одобрение регулирующих органов на покупку Cowen

Канадская TD получила одобрение регулирующих органов на покупку Cowen

Виктория Христова Фев 25, 2023 Новости, Новости Канады Комментарии к записи Канадская TD получила одобрение регулирующих органов на покупку Cowen отключены 49 Просмотров

Разрешения регулирующих органов на завершение сделки по приобретению нью-йоркского специализированного инвестиционного банка Cowen получил канадский банк Toronto-Dominion Bank.

Разрешения регулирующих органов на завершение сделки по приобретению нью-йоркского специализированного инвестиционного банка Cowen получил канадский банк Toronto-Dominion Bank.

Сообщается, что сумма сделки составит около $1,3 млрд.

В заявлениях компании говорится, что сделка будет закрыта 1 марта.

Напомним, TD объявила о выкупе инвестиционного банка Cowen в августе 2022 годав рамках стратегии по расширению в США.

Первое криптоподразделение Cowen, Cowen Digital, было запущено в марте. Подразделение в Коннектикуте предлагает криптовалютную торговлю для институциональных инвесторов, а также депозитарные решения благодаря партнерству Cowen с компанией PolySign Standard Custody and Trust.

Генеральный директор TD Group Бхарат Масрани заявил, что покупка поможет компании ускорить реализацию долгосрочной стратегии роста в США за счет предоставления новых возможностей и углубления ключевых направлений бизнеса. Ожидается, что сделка будет закрыта в первом квартале 2023 года, когда генеральный директор Cowen присоединится к руководящей команде TD Securities.

TD Securities — канадский инвестиционный банк, дочерняя компания материнской компании TD Group.

Представитель TD Bank отказался от дальнейших комментариев до закрытия сделки. Тем временем представитель Cowen сообщил Blcokworks в электронном письме, что «для Cowen это обычный бизнес», поскольку команда работает над «закрытием и интеграцией».

Сумит Моди, директор по исследованиям капитала в инвестиционном банке Piper Sandler, сказал, что он ожидает, что восходящая траектория подразделения цифровых активов Cowen не изменится и может быть усилена дистрибьюторской сетью TD.

По словам представителя, на момент формирования группы цифровых активов в марте Cowen торговал 16 криптовалютами, включая биткойн, эфир, цепную связь, uniswap, полигон и децентралэнд. Компания объявила, что в будущем подразделение будет стремиться предлагать финансовые решения, деривативы и фьючерсы, а также «институциональный доступ к DeFi и NFT».

TD Bank, базирующийся в Торонто, является пятым по величине банком в Северной Америке по размеру активов — с 1,8 трлн канадских долларов или 1,4 трлн долларов США по состоянию на 30 апреля — и обслуживает более 26 миллионов клиентов.

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

Теги

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2023, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal