Рабочую четырехдневку в Британии одобрили и работодатели, и сотрудники

Пандемия изменила то, как и где работают многие люди. Она также подтолкнула к размышлениям о том, является ли пятидневная рабочая неделя стандартом, «потому что так лучше», или потому, что к этому уже давно привыкли. Новое исследование дает однозначный ответ.

Во второй половине прошлого года в рамках пилотной программы 61 компания в Великобритании предложила своим сотрудникам перейти на четырехдневную рабочую неделю. Выяснилось, что и работодатели, и наемные работники нашли в этом преимущества для себя.

Пятьдесят шесть компаний заявили, что сохранят четырехдневную рабочую неделю, а 18 из них подтвердили, что такой график будет постоянным. Исследование показало, что выручка компаний в течение испытательного периода в среднем оставалась неизменной и что текучесть кадров значительно снизилась.

В ходе опроса, проведенного примерно в середине исследования, большинство компаний сообщили о том, что производительность за этот период не упала.

«Я думаю, что четырехдневная рабочая неделя существенно повышает эффективность как гибридной, так и гибкой схем работы», — сказал Дейл Уилехан, исполнительный директор 4 Day Week Global, некоммерческой группы, которая проводила исследование совместно с исследователями Кембриджского университета и Бостонского колледжа. «Переутомление приводит к снижению производительности и ухудшению самочувствия», — утверждает он, даже если эта работа выполняется дома.

В пилотной программе приняли участие около 3300 работников банков, сфер маркетинга, здравоохранения, финансовых услуг, розничной торговли, гостиничного бизнеса и других отраслей. Их ответы были в подавляющем большинстве положительными: 90% заявили, что определенно хотели бы продолжить работу в ритме четырехдневки.

Никто из них не сказал, что они определенно этого не хотят. И 15% сказали, что никакая сумма денег не побудит их согласиться на пятидневный график на своей следующей работе.

Влияние на их самочувствие, о котором сообщили работники, было поразительным: уровень тревоги, усталости и проблем со сном снизился, в то время как психологическое и физическое состояние улучшилось. Около 70% сотрудников заявили, что к концу испытания у них снизился уровень эмоционального выгорания.

Британское исследование — не единственное. Эксперименты также проводились в Соединенных Штатах, Канаде, Ирландии, Новой Зеландии и Австралии, отмечает газета. На протяжении десятилетий политики и профсоюзные лидеры говорили о возможности введения четырехдневной рабочей недели.

Вице-президент Ричард Никсон предсказывал такой шаг в 1950-х годах. В 1970-х годах Дуглас Фрейзер, президент организации United Auto Workers, говорил, что сокращение рабочей недели «абсолютно неизбежно». Но по разным причинам, включая инерцию, эта идея пока так и не прижилась, констатирует NYT.