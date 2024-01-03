Путешествие и страхование: защита на все случаи жизни

Как адвокат, я настоятельно рекомендую тщательно подготовиться к вашим путешествиям, особенно во время новогодних каникул.
Помимо бронирования билетов и гостиниц, стоит уделить внимание страхованию: от медицинского до страхования автомобиля и жилья.
🚗 СТРАХОВАНИЕ АВТОМОБИЛЯ
Если вы планируете взять в аренду автомобиль за границей или отправиться в путешествие на собственном авто, убедитесь, что у вас есть соответствующая страховка.
Это важно как для защиты от травм, так и для покрытия ущерба, который вы можете нанести другим участникам дорожного движения.
✅ СТРАХОВКА ОТ ТРАВМ: важна для каждого путешественника
В соответствии с планом Société d’Assurance Automobile du Québec (SAAQ), жители Квебека имеет страховку на телесные повреждения в случае ДТП, независимо от того, где это произошло.
Однако, если ущерб превышает компенсацию от SAAQ, вы можете предъявить иски виновной стороне.
🌍 СТРАХОВАНИЕ ЗА ПРЕДЕЛАМИ КВЕБЕКА
Если вы нанесете вред другим людям за рубежом, SAAQ не покроет этот ущерб.
Здесь на помощь приходит страхование гражданской ответственности.
Убедитесь, что ваша страховка покрывает несчастные случаи в Канаде и США, и рассмотрите возможность увеличения покрытия до 2 миллионов долларов.
🏥 МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ: необходимость в путешествии
В случае медицинских проблем за границей, особенно в странах с дорогой медициной, таких как США, важно иметь медицинскую страховку.
Она покрывает расходы, которые не возмещаются Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ).
🏠 СТАХОВАНИЕ ЖИЛЬЯ: путешествуйте с уверенностью
Перед отъездом убедитесь, что ваше жильё застраховано, особенно если вы планируете отсутствовать более 30 дней.
Принимайте меры для предотвращения проблем, таких как замерзание труб в зимний период.
🧳 БАГАЖ И ЛИЧНЫЕ ВЕЩИ: защита в пути
Ваша страховка жилья может также покрывать ваш багаж и личные вещи во время путешествия.
Проверьте условия и ограничения вашего полиса перед отъездом.
📝 ЗАКЛЮЧЕНИЕ: будьте подготовленными
Важно помнить, что страхование — это не просто дополнительный расход, это инвестиция в ваше спокойствие и безопасность во время путешествий.
Будьте внимательны к деталям вашего страхового полиса и путешествуйте с уверенностью!
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