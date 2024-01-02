TVA Group увольняет 547 сотрудников из-за сокращения аудитории и доходов от рекламы

TVA Group заявляет, что увольняет 547 сотрудников — 31 процент своей рабочей силы — в связи с реструктуризацией, поскольку компания борется со снижением аудитории и доходов от рекламы.

Базирующаяся в Монреале телекомпания заявляет, что перестановка предполагает капитальный ремонт ее новостного подразделения, прекращение производства собственного развлекательного контента и оптимизацию активов в сфере недвижимости, включая пересмотр будущего использования ее штаб-квартиры на бульваре Мезоннев.

Пьер Карл Пеладо, временно исполняющий обязанности президента TVA и генеральный директор ее материнской компании Quebecor Inc., заявил в заявлении, что ее дефицит больше не является устойчивым.

По словам Пеладо, компания стремится переориентировать свою деятельность, снизить операционные расходы и продолжать предлагать оригинальный квебекский контент.

По данным компании, увольнения включают 300 человек на внутреннем производстве, 98 связаны с операциями на региональных станциях TVA и 149 в других секторах. Пострадавшие получат выходное пособие не менее чем за 16 недель.

Профсоюз, представляющий сотрудников TVA, в письме к членам заявил, что это был “самый мрачный день в нашей истории”, обвинив руководство, которое “продолжает уничтожать культурное наследие, которое представляет TVA”. В нем говорится, что оно не получало предварительного уведомления об увольнениях.

Работа СМИ будет централизована по адресу: ул. Фронтенак, 4545, Плато-Мон-Руаяль, где находится редакция “Джорнал де Монреаль”. TVA заявила, что хочет обсудить с городом и провинцией возможность превращения штаб-квартиры TVA в центре города в социальное жилье, как только компания переедет.

В июле Quebecor объявила, что отзовет всю рекламу своих дочерних компаний и бизнес-подразделений из Facebook и Instagram в ответ на решение Meta заблокировать канадский журналистский контент на своих платформах. Этот шаг технологического гиганта стал реакцией на Закон об онлайн-новостях, который направлен на то, чтобы заставить такие компании, как Meta, платить новостным организациям за распространение своего контента.

“Более чем когда-либо это требует ослабления регулирования, гибкости и налоговых льгот, которые более адекватно и справедливо отражают условия, с которыми сталкиваются вещатели и продюсеры в телевизионной индустрии”, – сказал Пеладо.

“Факт в том, что не только ничего не изменилось, но и ситуация сейчас хуже, чем когда-либо. Отсутствие внимания к нашей отрасли в сочетании с растущими вызовами, с которыми она сталкивается, вынудило нас предпринять беспрецедентные действия”.