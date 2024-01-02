Оттава примет 1000 заявлений на получение визы для родственников канадцев в Газе

Федеральное правительство заявляет, что максимум 1000 палестинских родственников канадских граждан смогут подать заявление на выезд из сектора Газа с помощью Канады.

Специальная программа расширенной семьи для жителей Газы должна стартовать на следующей неделе, после того как палестинские канадцы в течение нескольких месяцев умоляли правительство помочь им спасти своих близких, поскольку война между Израилем и ХАМАСОМ продолжается.

В подробностях, опубликованных на прошлой неделе, говорится, что программа прекратит прием заявок либо после получения 1000 запросов, либо по истечении года смомента открытия.

Программа будет предлагать палестинцам визы, позволяющие им найти убежище в Канаде на три года, если их семьи готовы оказать им финансовую поддержку в течение этого времени.

Но министр иммиграции говорит, что Канада не может гарантировать безопасный выезд с палестинской территории, и Оттава не контролирует, кто может пересекать строго контролируемую границу между сектором Газа и Египтом.

Представитель Национального совета канадских мусульман говорит, что его организация поддерживает контакты с более чем тысячей человек, которые надеются вывезти свои семьи из Газы, и говорит, что количество заявлений не должно быть ограничено.