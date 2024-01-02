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Новости Оттава примет 1000 заявлений на получение визы для родственников канадцев в Газе

Оттава примет 1000 заявлений на получение визы для родственников канадцев в Газе

Виктория Христова Янв 2, 2024 Новости, Новости Канады Оставить комментарий 52 Просмотров

Федеральное правительство заявляет, что максимум 1000 палестинских родственников канадских граждан смогут подать заявление на выезд из сектора Газа с помощью Канады.

 

Специальная программа расширенной семьи для жителей Газы должна стартовать на следующей неделе, после того как палестинские канадцы в течение нескольких месяцев умоляли правительство помочь им спасти своих близких, поскольку война между Израилем и ХАМАСОМ продолжается.

В подробностях, опубликованных на прошлой неделе, говорится, что программа прекратит прием заявок либо после получения 1000 запросов, либо по истечении года  смомента открытия.

Программа будет предлагать палестинцам визы, позволяющие им найти убежище в Канаде на три года, если их семьи готовы оказать им финансовую поддержку в течение этого времени.

Но министр иммиграции говорит, что Канада не может гарантировать безопасный выезд с палестинской территории, и Оттава не контролирует, кто может пересекать строго контролируемую границу между сектором Газа и Египтом.

Представитель Национального совета канадских мусульман говорит, что его организация поддерживает контакты с более чем тысячей человек, которые надеются вывезти свои семьи из Газы, и говорит, что количество заявлений не должно быть ограничено.

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