Полиция Монреаля объявила тревогу в связи с пропажей годовалого ребенка

Полиция Монреаля во вторник объявила в розыск годовалую Зейнаб Черрабби Эль-Алауи, которая была похищена своей матерью в 9:25 утра во вторник на террасе Луи Базиль Пиджен в Лашине.

Полиция утверждает, что 18-летняя Мирианна Монтерроса-Лаберж не имела опеки над младенцем, и она забрала девочку из дома бабушки и дедушки по материнской линии, где саманикогда не проживала.

“Бабушка с дедушкой вошли в комнату, увидели, что ребенка в комнате нет и что окно открыто”, – сказал констебль Жан-Пьер Брабант в интервью. “У нас были основания полагать, что девочка была похищена, поэтому мы начали расследование”.

Отец ребенка был обнаружен в Лавале и допрошен полицией, которая сказала, что они пытались определить, знал ли он о местонахождении матери или ее мотивах.

Полиция заявляет, что у них нет информации о транспортном средстве, использованном в деле, добавляя, что пара могла передвигаться любыми доступными способами, включая общественный транспорт. На момент поисков, пара и могла находиться за пределами Монреаля, поскольку с момента предполагаемого утреннего похищения прошло много часов. Полиция просит всех, у кого есть информация, позвонить по номеру 911.

“Важным на данный момент и наиболее важным для департамента полиции Монреаля на самом деле является безопасность этого ребенка в возрасте одного года и его матери”, – сказал Брабант. Полиция, добавил он, проверила больницы и аэропорт Трюдо; детективы ходили от двери к двери по соседству с бабушкой и дедушкой, чтобы собрать улики.

Монтерроса-Лаберж описана как женщина ростом пять футов три дюйма и весом 120 фунтов, со шрамом на левой губе и лбу, в то время как малышка была одета в светло-розовую пижаму с бело-розовым единорогом на ней.

Полиция сообщила, что больше из дома ничего не было взято.

В Квебеке только Монреаль и провинциальная полиция могут объявить тревогу Amber, которая должна соответствовать трем критериям: у полиции есть разумные основания полагать, что несовершеннолетний был похищен; считается, что ребенок находится в опасности; и власти располагают достаточной информацией о ребенке и подозревают, что предупреждение может помочь найти его.