Срочное сообщение о похищении годовалого ребенка в Монреале

🚨 ЖЁЛТОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ В МОНРЕАЛЕ: ПОХИЩЕН ГОДОВАЛЫЙ РЕБЕНОК 🚨

Срочное сообщение для всех жителей Монреаля: во вторник утром в 9:25 произошло похищение годовалого ребенка.

Городская полицейская служба Монреаля (SPVM) и Министерство общественной безопасности Квебека объявили янтарное предупреждение.

👶 ПОХИЩЕННАЯ: Зейнаб Черрабби Эль-Алауи

Возраст: 1 год

Место похищения: Лашин, Монреаль

Рост: 60 см

Одежда: бледно-розовый комбинезон с розово-белым единорогом

👩‍🦰 ПОДОЗРЕВАЕМАЯ: Мирианна Монтерроса-Лаберж

Возраст: 18 лет

Рост: 160 см (5 футов 3 дюйма)

Вес: 54 кг (120 фунтов)

Особые приметы: шрамы на левой верхней губе и на левом лбу

⚠️ Район поиска охватывает около 500 километров. Если у вас есть информация, немедленно свяжитесь со службой 911. Подходить к подозреваемым не рекомендуется.

🔎 Мы продолжим информировать вас о развитии событий. Будьте бдительны и помогите нам распространить это сообщение!

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