Срочное сообщение о похищении годовалого ребенка в Монреале

Срочное сообщение для всех жителей Монреаля: во вторник утром в 9:25 произошло похищение годовалого ребенка.
Городская полицейская служба Монреаля (SPVM) и Министерство общественной безопасности Квебека объявили янтарное предупреждение.
👶 ПОХИЩЕННАЯ: Зейнаб Черрабби Эль-Алауи
Возраст: 1 год
Место похищения: Лашин, Монреаль
Рост: 60 см
Одежда: бледно-розовый комбинезон с розово-белым единорогом
👩🦰 ПОДОЗРЕВАЕМАЯ: Мирианна Монтерроса-Лаберж
Возраст: 18 лет
Рост: 160 см (5 футов 3 дюйма)
Вес: 54 кг (120 фунтов)
Особые приметы: шрамы на левой верхней губе и на левом лбу
⚠️ Район поиска охватывает около 500 километров. Если у вас есть информация, немедленно свяжитесь со службой 911. Подходить к подозреваемым не рекомендуется.
🔎 Мы продолжим информировать вас о развитии событий. Будьте бдительны и помогите нам распространить это сообщение!
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