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Новости Большая часть канадцев хотят уменьшения потока мигрантов

Большая часть канадцев хотят уменьшения потока мигрантов

Виктория Христова Янв 3, 2024 Новости, Новости Канады Оставить комментарий 54 Просмотров

Еще в сентябре 2023 года большинство канадцев выразили свое желание уменьшить поток мигрантов. С течением времени число таких людей только возросло.

Согласно результатам опроса, проведенного независимым исследовательским центром Nanos Research, 63% канадцев в 2024 году хотели бы, чтобы страна приняла меньше мигрантов, чем в предыдущем году. Это число увеличилось на 8% с момента проведения последнего опроса. С другой стороны, количество канадцев, желающих увеличить поток мигрантов, снизилось с 17% до 5%.

Одной из основных причин таких настроений в отношении миграции для 31% опрошенных был жилищный кризис. Многие люди заявили, что уже сейчас у них нет достаточно места для жизни, поэтому им не хотелось видеть еще больше людей, которые могут добавить проблем к уже существующим. Кроме того, 24% респондентов считали, что страна не обладает достаточно развитой инфраструктурой и ресурсами для поддержки приезжих.

Опрос, проведенный в период с 27 по 29 декабря, включал как телефонные звонки, так и онлайн-опросы и был заполнен 1006 канадцами в возрасте от 18 лет и старше.

Несмотря на такое отношение общества, правительство Канады озабочено оттоком мигрантов и планирует увеличить их прием в ближайшие годы. Власти стремятся использовать приток иммигрантов в качестве стимула для развития экономики страны.

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