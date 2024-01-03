Тревога Amber была снята после того, как полиция Монреаля сообщила, что пропавший ребенок найден

Полиция опубликовала обновление рано утром в среду на своем канале X, ранее известном как Twitter.
Полиция сообщила, что они арестовали 18-летнюю мать ребенка, которую обвиняют в воровстве младенца.
Ожидается, что она будет допрошена сегодня позже и будут выяснены обстоятельства, подтолкнувшие ее на воровство младенца.
Младенец и ее непутевая мать были найдены в 2:05 ночи на северо-западе Монреаля.
Напомним, что сообщение о пропаже маленькой девочки поступило во вторник в 9:25 утра из дома ее бабушки и дедушки по материнской линии в городском районе Лашин.
Бабушка с дедушкой девочки обнаружили, что еемалышки не было в ее комнате и что было открыто окно, через которое судя по всему и сбежала воровка-мать с ребенком (который, кстати, был одет совершенно неподходящим образом для длительных перемещений по улице).
Полиция Монреаля сообщила, что ребенок предположительно был похищен ее матерью, которая не проживала в доме бабушки с дедушкой.