Подписаться на рассылку
Свежий выпуск еженедельника Деловой Монреаль
Новости Тревога Amber была снята после того, как полиция Монреаля сообщила, что пропавший ребенок найден

Тревога Amber была снята после того, как полиция Монреаля сообщила, что пропавший ребенок найден

Виктория Христова Янв 3, 2024 Новости, Новости провинции Квебек Оставить комментарий 68 Просмотров

Полиция Монреаля (SPVM) сообщает, что пропавший ребенок, по которому вчера была объявлена тревога Amber, был найден “целым и невредимым”.

 

Полиция опубликовала обновление рано утром в среду на своем канале X, ранее известном как Twitter.

Полиция сообщила, что они арестовали 18-летнюю мать ребенка, которую обвиняют в воровстве младенца.

Ожидается, что она будет допрошена сегодня позже и будут выяснены обстоятельства, подтолкнувшие ее на воровство младенца.

Младенец и ее непутевая мать были найдены в 2:05 ночи на северо-западе Монреаля.

Напомним, что сообщение о пропаже маленькой девочки поступило во вторник в 9:25 утра из дома ее бабушки и дедушки по материнской линии в городском районе Лашин.

Бабушка с дедушкой девочки обнаружили, что еемалышки не было в ее комнате и что было открыто окно, через которое судя по всему и сбежала воровка-мать с ребенком (который, кстати, был одет совершенно неподходящим образом для длительных перемещений по улице).

Полиция Монреаля сообщила, что ребенок предположительно был похищен ее матерью, которая не проживала в доме бабушки с дедушкой.

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале.

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Теги

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2024, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal

Please fill the required fields*