Тревога Amber была снята после того, как полиция Монреаля сообщила, что пропавший ребенок найден

Полиция Монреаля (SPVM) сообщает, что пропавший ребенок, по которому вчера была объявлена тревога Amber, был найден “целым и невредимым”.

Полиция опубликовала обновление рано утром в среду на своем канале X, ранее известном как Twitter.

Полиция сообщила, что они арестовали 18-летнюю мать ребенка, которую обвиняют в воровстве младенца.

Ожидается, что она будет допрошена сегодня позже и будут выяснены обстоятельства, подтолкнувшие ее на воровство младенца.

Младенец и ее непутевая мать были найдены в 2:05 ночи на северо-западе Монреаля.

Напомним, что сообщение о пропаже маленькой девочки поступило во вторник в 9:25 утра из дома ее бабушки и дедушки по материнской линии в городском районе Лашин.

Бабушка с дедушкой девочки обнаружили, что еемалышки не было в ее комнате и что было открыто окно, через которое судя по всему и сбежала воровка-мать с ребенком (который, кстати, был одет совершенно неподходящим образом для длительных перемещений по улице).

Полиция Монреаля сообщила, что ребенок предположительно был похищен ее матерью, которая не проживала в доме бабушки с дедушкой.