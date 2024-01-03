Глобальное замедление темпов роста влияет на импорт в порту Монреаля

В своих неаудированных результатах MPA сообщает, что в прошлом году было обработано 35,2 млн тонн грузов, и объясняет это снижение “влиянием глобального экономического спада”
По данным MPA, объем контейнерных перевозок на 8,8% отстал от прошлогоднего показателя в 13,1 млн тонн.
“Это снижение произошло в основном из-за сокращения импорта, связанного с экономическим контекстом”, – отмечает MPA, в частности, указывая на снижение потребительского спроса и спад в строительном секторе в качестве основных причин падения.
Несмотря на экономические условия, экспорт канадских компаний в остальной мир остался на уровне, аналогичном уровню 2022 года.
Сектор наливных грузов вырос на 7,1% до 13,9 млн тонн благодаря возобновлению поездок и значительному увеличению авиаперевозок.
Новые виды топлива также завоевывают долю рынка.
Одним из примеров, приведенных MPA, является этанол, альтернативное топливо с низким содержанием углерода, объемы производства которого удвоились по сравнению с предыдущим годом.
Объем производства сыпучих материалов остался стабильным на уровне восьми миллионов тонн, в то время как производство зерна оставалось стабильным, несмотря на неблагоприятные погодные условия для фермеров.
На генеральные грузы и неконтейнерные грузы пришлось 0,26 млн тонн.
MPA также сообщает, что его круизный сезон после пандемии 2023 года был успешным.
Монреаль принял 23 судна от 15 компаний с более чем 51 000 пассажирами и 16 200 членами экипажа.
Эти цифры выросли почти на 35% по сравнению с предыдущим годом.
Средний показатель загруженности судов составил 86% по сравнению с 75% в 2022 году.