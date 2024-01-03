Добро пожаловать, малыш! Монреаль предлагает подарки новоиспеченным родителям

Вы только что стали родителями? У города Монреаль есть подарок для вас и вашего малыша.

Начиная с 1 января, родители могут получить подарочную коробку bienvenue bébé, полную полезных вещей, чтобы поприветствовать появление на свет своих новорожденных малышей.

По словам городских властей, в набор входит дюжина развивающих принадлежностей и товаров местного производства для малышей, включая одеяло, слюнявчики и много других полезностей.

“Коробка украшена иллюстрациями, представляющими герб города”, – говорится в сообщении на веб-сайте города. “Это отличная коробка для хранения или подарка на память”.

Чтобы иметь право на участие, родители должны проживать в одном из 19 районов Монреаля и быть родителем или законным опекуном ребенка, независимо от их иммиграционного статуса.

Младенцы должны родиться 1 января 2024 года или позже, чтобы иметь право на получение приветственного подарка.

Родителям разрешается взять по одной коробке на ребенка.

Чтобы получить посылку, родителям предлагается посетить одну из 45 библиотек города в течение 12 месяцев после рождения ребенка.

Вы должны принести:

Официальное подтверждение адреса;

Подтверждение рождения ребенка.

Также будут приняты документы, удостоверяющие личность и вид на жительство в Монреале, выданные “Врачами мира” и Монреальским офисом Ville-Marie Accès.