Бездомные Монреаля могут остаться без горячих обедов

Министр Квебека, ответственный за социальные службы, Лайонел Кармант, как ожидается, встретится с Монреальской бесплатной кухней в среду, поскольку сотрудники утверждают, что, возможно, им придется прекратить кормить бездомных после почти 150 лет работы.

Назревшая проблема стала слишком актуальной и болезненной в последнее время.

Это произошло после того, как Accueil Bonneau заявила, что больше не может позволить себе обслуживать людей по выходным. Да и экономический крихис привел к тому, что бесплатным кухням не поставляют достаточного объема продуктов для приготовления нужного количества бесплатных горячих обедов для самых уязвленных слоев населения.

Генеральный директор организации Фиона Кросслинг говорит, что если не удастся обеспечить стабильное финансирование со стороны правительства провинции, Accueil Bonneau придется полностью прекратить подачу блюд уже в следующем месяце.

Провинция выделила организации экстренное финансирование, чтобы она продолжала работать до января, но Кросслинг говорит, что Accueil Bonneau испытывает дефицит в течение последних трех лет и нуждается в дополнительной помощи, чтобы продолжать предлагать горячие обеды бездомным людям.

Кросслинг говорит, что организация ежемесячно обеспечивает горячим питанием примерно 400 человек в Старом Монреале. Это, безусловно, капля в море, ведь бездомных в Монреале насчитывается в десятки раз больше. Но даже эти 400 обедов помогали людям получить хотя бы раз в день горячую пищу. Теперь, видимо, и этого больше не предвидится.