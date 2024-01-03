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Новости Миграция стала одной из главных проблем для жителей США

Миграция стала одной из главных проблем для жителей США

Виктория Христова Янв 3, 2024 Новости, Новости Америки Оставить комментарий 44 Просмотров

Изучив результаты опроса, проведенного агентством Associated Press, стало известно, что иммиграция станет главной политической проблемой для американцев в 2024 году, за исключением вопросов внешней политики.

 

По данным опроса, 35% респондентов назвали иммиграцию и строительство границы в качестве главной проблемы, что больше, чем 27% в прошлом году. Результаты опроса, проведенного в декабре 2023 года центром исследований по связям с общественностью Associated Press и NORC, показали, что 38% опрошенных считают внешнюю политику важной, в то время как только 22% демократов считают ее главным вопросом.

Вопрос внешней политики получил более высокий рейтинг (38%) по сравнению с иммиграцией (35%), поскольку он является в значительной степени непартийной темой и важен как для республиканцев, так и для демократов. Опрос также показал, что иммиграция при президенте Джо Байдене стала более приоритетной темой в сравнении с инфляцией и экономикой. Около 30% респондентов озабочены инфляцией, а 24% считают экономику главной проблемой.

Среди республиканцев иммиграция стала главным вопросом для 55% опрошенных, опережая внешнюю политику (46%), инфляцию (41%) и экономику (32%). Таким образом, результаты опроса говорят о значительной важности проблемы миграции для американцев. В декабре 2023 года в США было зарегистрировано более 300 000 мигрантов, въехавших в страну.

Это число не включает примерно 50 000 незарегистрированных “беглецов”, которые избежали преследования и въехали в страну незаконно. Таким образом, количество въехавших в США мигрантов превысило количество новорожденных детей в стране в тот же месяц. В опросе, проведенном с 30 ноября по 4 декабря 2023 года, приняли участие 1074 взрослых, погрешность выборки составляет ±4,0 процентных пункта.

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