Миграция стала одной из главных проблем для жителей США

Изучив результаты опроса, проведенного агентством Associated Press, стало известно, что иммиграция станет главной политической проблемой для американцев в 2024 году, за исключением вопросов внешней политики.

По данным опроса, 35% респондентов назвали иммиграцию и строительство границы в качестве главной проблемы, что больше, чем 27% в прошлом году. Результаты опроса, проведенного в декабре 2023 года центром исследований по связям с общественностью Associated Press и NORC, показали, что 38% опрошенных считают внешнюю политику важной, в то время как только 22% демократов считают ее главным вопросом.

Вопрос внешней политики получил более высокий рейтинг (38%) по сравнению с иммиграцией (35%), поскольку он является в значительной степени непартийной темой и важен как для республиканцев, так и для демократов. Опрос также показал, что иммиграция при президенте Джо Байдене стала более приоритетной темой в сравнении с инфляцией и экономикой. Около 30% респондентов озабочены инфляцией, а 24% считают экономику главной проблемой.

Среди республиканцев иммиграция стала главным вопросом для 55% опрошенных, опережая внешнюю политику (46%), инфляцию (41%) и экономику (32%). Таким образом, результаты опроса говорят о значительной важности проблемы миграции для американцев. В декабре 2023 года в США было зарегистрировано более 300 000 мигрантов, въехавших в страну.

Это число не включает примерно 50 000 незарегистрированных “беглецов”, которые избежали преследования и въехали в страну незаконно. Таким образом, количество въехавших в США мигрантов превысило количество новорожденных детей в стране в тот же месяц. В опросе, проведенном с 30 ноября по 4 декабря 2023 года, приняли участие 1074 взрослых, погрешность выборки составляет ±4,0 процентных пункта.