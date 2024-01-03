Бортпроводники Air Transat отклоняют предварительную контрактную сделку

Бортпроводники Air Transat проголосовали за отклонение предварительной сделки с канадским перевозчиком. Назревает еще одна забастовка недовольныъ условиями работы и оплатой.

Канадский профсоюз государственных служащих (CUPE), представляющий 2100 бортпроводников авиакомпании, утверждает, что более 98 процентов работников проголосовали против предварительного контракта, заключенного 14 декабря.

Профсоюз заявляет, что вернется за стол переговоров с Transat позже на этой неделе.

В ноябре бортпроводники Air Transat проголосовали за утверждение мандата на забастовку, если не удастся заключить новый контракт. Но CUPE говорит, что в настоящее время графика забастовки нет.

Коллективный договор бортпроводников Air Transat, базирующихся в аэропортах Монреаля и Торонто, истек 31 октября 2022 года.

В конце ноября подавляющее большинство из 2100 бортпроводников Air Transat одобрили мандат для забастовки, если новое соглашение с авиакомпанией, базирующейся в Монреале, не будет достигнуто к январскому крайнему сроку. Предыдущее трудовое соглашение Air Transat истекло в октябре 2022 года, и с апреля профсоюз пытался договориться о новом соглашении с компанией.

Одним из основных спорных вопросов в ходе обсуждения была компенсация по более чем 33 различным вопросам, как сообщило издание CBC News еще в ноябре, когда переговоры продолжались. Доминик Левассер, президент компонента Air Transat CUPE, отказался комментировать предварительное соглашение на фоне продолжающихся обсуждений и предстоящего голосования.

«В условиях стремительного роста стоимости жизни и перспектив в отрасли, они готовы принять меры», – заявил Левассер в интервью CBC News в ноябре. «Более 50 процентов из них были вынуждены искать дополнительные или даже третьи рабочие места, чтобы свести концы с концами, а их начальная зарплата составляет всего 26 577 долларов в год».