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Новости Бортпроводники Air Transat отклоняют предварительную контрактную сделку

Бортпроводники Air Transat отклоняют предварительную контрактную сделку

Виктория Христова Янв 3, 2024 Новости, Новости Канады Оставить комментарий 53 Просмотров

Бортпроводники Air Transat проголосовали за отклонение предварительной сделки с канадским перевозчиком. Назревает еще одна забастовка недовольныъ условиями работы и оплатой.

 

Канадский профсоюз государственных служащих (CUPE), представляющий 2100 бортпроводников авиакомпании, утверждает, что более 98 процентов работников проголосовали против предварительного контракта, заключенного 14 декабря.

Профсоюз заявляет, что вернется за стол переговоров с Transat позже на этой неделе.

В ноябре бортпроводники Air Transat проголосовали за утверждение мандата на забастовку, если не удастся заключить новый контракт. Но CUPE говорит, что в настоящее время графика забастовки нет.

Коллективный договор бортпроводников Air Transat, базирующихся в аэропортах Монреаля и Торонто, истек 31 октября 2022 года.

В конце ноября подавляющее большинство из 2100 бортпроводников Air Transat одобрили мандат для забастовки, если новое соглашение с авиакомпанией, базирующейся в Монреале, не будет достигнуто к январскому крайнему сроку. Предыдущее трудовое соглашение Air Transat истекло в октябре 2022 года, и с апреля профсоюз пытался договориться о новом соглашении с компанией.

Одним из основных спорных вопросов в ходе обсуждения была компенсация по более чем 33 различным вопросам, как сообщило издание CBC News еще в ноябре, когда переговоры продолжались. Доминик Левассер, президент компонента Air Transat CUPE, отказался комментировать предварительное соглашение на фоне продолжающихся обсуждений и предстоящего голосования.

«В условиях стремительного роста стоимости жизни и перспектив в отрасли, они готовы принять меры», – заявил Левассер в интервью CBC News в ноябре. «Более 50 процентов из них были вынуждены искать дополнительные или даже третьи рабочие места, чтобы свести концы с концами, а их начальная зарплата составляет всего 26 577 долларов в год».

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