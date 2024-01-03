Компания Transcontinental прекращает выпуск Publisac

Компания Transcontinental (TC) прекращает выпуск Publisac, который распространяется в миллионах домов Квебека. С февраля 2024 года после 46-летней истории, пакет с рекламой больше не будет распространяться по домам жителей нашего города.

Пресловутый пластиковый пакет с циркулярами и местными газетами постепенно будет заменен тонким листком, который объединит скидки в единый печатный продукт.

Компания уже начала выпуск этого нового продукта под названием «raddar» на рынке Монреаля, который уже распространяется компанией “Почта Канады”.

Покидая рынок, TC собирается произвести множество увольнений,которые сотрудники восприняли с ужасом и страхом.

«Это ставит меня в очень плохое положение. У меня шестеро детей, и я только что купил себе дом, потому что цены на аренду непомерно высоки. Мы теряем не только работодателя, мы теряем всю семью»,-поделилась Кэролан Мальтаис-Марсиль, которая работает на складе на улице Хью-Ранден в Квебеке, помимо того, что занимается дистрибуцией за свой счет.

В пятницу компания Transcontinental объявила, что raddar будет постепенно развернут в 2,8 миллионах домов по всей провинции в период с февраля по май 2024 года. Миллион экземпляров уже распространяется еженедельно в районе Монреаля.

Из-за сопутствующего ущерба почти 115 еженедельников останутся без дистрибьюторской сети. Бенуа Шартье, председатель совета директоров Hebdos Québec, выражает сожаление по поводу этой еще одной напасти, обрушившейся на его отрасль.

Г-н Шартье обвиняет мэра Монреаля Валери Плант, которая, по его словам, поспешила с принятием постановления, в результате которого издательство прекратило свою деятельность и запретило тиражную печать.

В очередной раз экономический крихис ударил по людям. Тысячи из них остались без работы и без перспектив.