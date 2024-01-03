Фиксированные ставки по ипотечным кредитам на пять лет снижаются по мере снижения стоимости государственных облигаций

Тенденция к снижению ставок по некоторым канадским фиксированным ипотечным кредитам может быть приятной новостью для нетерпеливых покупателей жилья, но эксперты по недвижимости предупреждают, что проблемы с доступностью жилья сохраняются.

Ставки по пятилетней фиксированной ипотеке снизились из-за падения доходности государственных облигаций, которые определяют ставки кредитования по ипотечным кредитам на жилье, объяснил в интервью эксперт по недвижимости RATESDOTCA Виктор Тран.

“У нас уже несколько месяцев наблюдается тенденция к снижению фиксированных ставок по ипотечным кредитам”, – сказал Тран BNNBloomberg.ca в четверг.

Он связал падение ставок по ипотечным кредитам со снижением на рынке государственных облигаций, которое продолжается последние несколько месяцев, поскольку рынок ожидает снижения процентных ставок центральным банком на горизонте. Тран сказал, что ожидает дальнейшего снижения ставок по ипотечным кредитам, если тенденция сохранится.

“Если это продолжится, произойдет дальнейшее снижение ставок, и переменные ставки, вероятно, также снизятся в следующем году”, – сказал он.

Снижение ставок обнадеживает потенциальных покупателей жилья, сказал Тран. Но он добавил, что большинство людей ждут дальнейшего падения ставок, прежде чем предпринимать какие-либо действия.

“Ставки по-прежнему остаются слишком высокими в Канаде, и для большинства людей по-прежнему слишком дорого и недостижимо владеть домом на таких уровнях”, – сказала Тран.

Риэлтор из Торонто Давель Моррисон сказала, что она наблюдала ту же тенденцию, что и Тран.

“Я еще не видел, чтобы покупатели бросались на такие низкие ставки”, – сказал Моррисон, брокер Bosley Real Estate. BNNBloomberg.ca в интервью в четверг.

Она добавила, что большинство покупателей ожидают выхода на рынок, когда ставки будут ниже.

Я являюсь лицензированным риелтором по продаже жилой и доходной недвижимости в Монреале, провинции Квебек в Канаде с 2006 года.

Работаю в одной из самых больших риелторских компаний Vendirect inc., владею русским, английским и французским языками.

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