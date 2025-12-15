Покупать или нет дом в 2026 году?

Сначала посмотрим, что происходит сейчас на рынке недвижимости. Несмотря на то, что количество выставляемых на продажу квартир и домов растет, рынок остаётся напряжённым.

По итогам 11 месяцев активности в 2025 году по Монреалю, ожидается, что год завершится с одним из лучших показателей продаж за последние 25 лет!

Сегодня, когда мы говорим о недвижимости, дом за 600 тысяч долларов — это самая желанная недвижимость. Как правило, первые покупатели приходят ко мне с письмом из банка, где указано, что стоимость их будущего дома не должна превышать эту сумму. Поэтому дома в пределах этой суммы просто «улетают» : продаются в первую же неделю.

Тем не менее объекты стоимостью в миллион, которые соответствуют всем критериям и хорошо отремонтированы, по-прежнему пользуются большим спросом. Иногда такие дома продаются за цену, превышающую изначальную цену. Я бы посоветовала семьям, планирующим приобрести дом весной, не ждать марта или апреля. Искать дом можно уже сейчас, а оформить покупку у нотариуса можно в июне. Но выбор дома, инспекция и проверка документов могут быть сделаны уже сейчас.

Некоторые семьи считают, что лучше поднакопить побольше денег на первый взнос и только тогда купить дом. К сожалению, цены на дома растут быстро, и такая стратегия неприменима в нынешних условиях.

Например, дом, проданный в Longueuil в этом году за 647000$. Продавцы его купили 9 лет назад за 292000$. А в 2006 году он стоял 173000$!

Этот 2-plex в LaSalle был продан за 1,175млн в этом году. Продавцы его купили за 715000$ в 2021 году. То есть 2-плекс вырос в цене за 4 года на 460000$ !

2002: 165000$

2012: 415000$

2021: 715000$

2025: 1175000$

Этот дом в Pierrefonds ( Montreal) был продан за 775000$. Продавцы уже выплатили ипотеку и планируют, как лучше потратить деньги.

2007: 281000$

2025: 775000$

Я была приятно удивлена, когда листала канадский журнал для пенсионеров Bel Age ( Красивый возраст). Какие вопросы волнуют канадских пенсионеров? В журнале я нахожу огромную статью о том, как правильно обустроиться во Флориде в зимние месяцы простому канадскому пенсионеру! Следующая статья о том, какой кабриолет выбрать? А раздел путешествий зовет в круизы за 6000$ в путешествия по всему миру. Откуда же у пенсионеров такие деньги, спросите вы?

Отвечу: 25 лет назад они купили свои дома, теперь ипотека выплачена, да и дом вырос в цене. Продавая дом за 800тыс $, продавец не платит ни цента налогов, т.к. продает дом, в котором сам жил. Получив у нотариуса такой чек, можно неплохо пожить на пенсии и осуществить все свои мечты: купить Мустанг и уехать в Майами!

Теперь выбор за Вами!

Я являюсь лицензированным риелтором по продаже жилой и доходной недвижимости в Монреале, провинции Квебек в Канаде с 2006 года.

Работаю в одной из самых больших риелторских компаний Vendirect inc., владею русским, английским и французским языками.

У Вас остались вопросы, или Вы планируете купить/ продать Вашу недвижимость?

