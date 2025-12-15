В Монреале рано начался тяжёлый сезон гриппа, предупреждают врачи

В этом году сезон гриппа в Монреале начался раньше обычного и развивается особенно стремительно. Об этом сообщил директор отделения инфекционных заболеваний Монреальской детской больницы доктор Эрл Рубин, отметив, что число случаев заболевания удваивается каждую неделю.

По словам врача, официальная статистика не отражает реальных масштабов проблемы, поскольку многие случаи остаются незарегистрированными. При этом рост заболеваемости наблюдается не только в Детской больнице, но и в других медицинских учреждениях города.

Доктор Рубин также отметил, что в этом сезоне доминирует один штамм вируса гриппа, который, по его словам, может мутировать. Это повышает риск увеличения числа заболевших и более тяжёлого течения болезни.

Особую тревогу вызывает совпадение всплеска заболеваемости с периодом праздничных мероприятий и семейных встреч.

«Это происходит как раз во время праздничных собраний, — сказал Рубин в интервью CTV News. — Если среди близких есть люди, подверженные осложнениям гриппа, особенно непривитые, возможно, лучше воздержаться от посещения таких встреч».

Среди основных симптомов гриппа врач назвал высокую температуру, которая может держаться до пяти дней, мышечные боли, заложенность носа, кашель, общее недомогание и головные боли.

Чтобы снизить риск тяжёлого заболевания, доктор Рубин настоятельно рекомендует сделать прививку от гриппа. Для предотвращения распространения инфекции он советует соблюдать элементарные меры предосторожности: кашлять в сгиб локтя, регулярно мыть руки, не делиться салфетками и, при наличии симптомов, носить маску.

Медики подчёркивают, что своевременная вакцинация и ответственное поведение при первых признаках болезни могут существенно снизить нагрузку на систему здравоохранения и защитить наиболее уязвимых жителей города.

