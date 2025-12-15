Мэр Монреаля призвала усилить меры безопасности в еврейских районах после стрельбы в Австралии

Мэр Монреаля Сорая Мартинес Феррада заявила, что обратилась к городской полиции с просьбой усилить бдительность и присутствие правоохранительных органов в районах, где еврейская община отмечает Хануку. Поводом стала трагедия в Австралии, где во время праздничных мероприятий произошла массовая стрельба.

В результате нападения на празднование Хануки на пляже Бондай-Бич в Сиднее погибли 16 человек, включая одного из нападавших. По данным властей, в атаке участвовали два стрелка. Премьер-министр Австралии назвал произошедшее актом антисемитского терроризма.

«Нападение на еврейскую общину в Австралии разбивает мне сердце. День радости, света и любви превратился в акт насилия и антисемитизма. Я не могу представить боль, которую сейчас переживают члены этой общины», — написала Мартинес Феррада в социальных сетях.

Мэр добавила, что среди еврейских жителей Монреаля ощущается тревога, однако выразила уверенность, что «дух сплочённости, которым славится Монреаль, направит действия всех».

Полиция Монреаля (SPVM) подтвердила, что находится в постоянном контакте с лидерами еврейской общины города.

«Мы внимательно прислушиваемся к их опасениям, пересматриваем наше присутствие на местах и усилим бдительность и видимость полиции в районах, где проходят праздничные мероприятия, до окончания Хануки», — говорится в заявлении полиции. Также подчёркивается, что ситуация отслеживается в сотрудничестве с партнёрами на всех уровнях власти.

Президент Федерации CJA в Монреале Яир Зслак отметил, что, несмотря на скорбь, охватившую еврейские общины по всему миру, трагедия не сломит их дух.

«Еврейская устойчивость существует уже более 3 000 лет, и мы продолжим быть сильными», — заявил он.

Генеральный директор Центра по делам Израиля и еврейской общины (CIJA) Ноа Шак также выразил глубокое потрясение произошедшим.

«Мы опустошены ужасающими сценами из Сиднея, где семьи стали жертвами террористической резни во время празднования Хануки. Мы выражаем солидарность с еврейской общиной Австралии, столь похожей на нашу в Канаде, и молимся за жертв этого злодеяния», — сказал он.

На фоне трагедии власти Монреаля подчёркивают, что безопасность жителей остаётся приоритетом, а любые проявления ненависти и насилия будут встречать решительный отпор.

