Родители учащихся Royal West Academy требуют изменить правила о школьных регулировщиках

Группа родителей учеников школы Royal West Academy запустила петицию с требованием изменить политику Квебека в отношении школьных регулировщиков движения и распространить её на старшие школы. По их словам, безопасность подростков-пешеходов находится под серьёзной угрозой.

Ежедневно сотни учеников Royal West Academy пересекают оживлённый перекрёсток улиц Westminster Avenue и Ainslie Road, который уже был признан особенно загруженным и опасным. В ноябре 2024 года на этом месте под колёса автомобиля попал 14-летний ученик Чарли Шейн, направлявшийся в школу.

«Мне повезло — я отделался без серьёзных травм. Но если кого-то снова собьют, я не думаю, что ему так же повезёт», — сказал подросток.

Мать Чарли, Самара Завалкофф, врач отделения интенсивной терапии Детской больницы Монреаля, считает, что безопасность детей не должна зависеть от удачи.

«Прошло уже больше года, а сделано недостаточно, — говорит она. — Я по-прежнему считаю, что риск того, что это снова случится с другим ребёнком, причём с более тяжёлыми последствиями, очень высок».

После инцидента группа родителей-волонтёров начала добиваться конкретных мер, в том числе обратилась в полицию с просьбой установить регулировщика на перекрёстке.

«Мы поделились собранными нами данными о том, сколько детей ежедневно переходят этот перекрёсток, но нам сразу ответили, что мы не подходим под критерии, потому что это старшая школа», — рассказала родитель-волонтёр Джоанна Дюи.

Согласно правилам Автомобильной страховой корпорации Квебека (SAAQ), пешеходы старше 12 лет считаются взрослыми, а потому регулировщики предусмотрены только возле начальных школ.

Представитель родительского комитета Джессика Войтиук заявила, что именно поэтому было решено запустить петицию с призывом изменить провинциальную политику и разрешить установку регулировщиков на опасных перекрёстках рядом со старшими школами. Петиция размещена на сайте Национального собрания Квебека.

«Пора остановиться, внимательно посмотреть на действующие правила и изменить их ради безопасности наших детей», — подчеркнула она.

Родители намерены собрать как можно больше подписей до конца февраля. После этого депутат от Либеральной партии Дезире Макгроу, округ которой включает Монреаль-Уэст, внесёт петицию на рассмотрение Национального собрания.

По словам инициаторов, речь идёт не об «инфантилизации» подростков, а о том, чтобы заставить водителей снижать скорость и соблюдать правила дорожного движения, включая остановку перед знаками STOP.

Сам Чарли Шейн поддерживает инициативу родителей.

«Несправедливо применять к старшим школам другие стандарты, чем к начальным, когда речь идёт о том, нужен ли регулировщик на дороге», — отметил он.

