Молодёжь Квебека — счастливое исключение на фоне общего спада в Канаде

Уровень счастья среди молодых канадцев за последние годы резко снизился, однако Квебек заметно выбивается из этой тревожной тенденции. Об этом свидетельствуют данные Всемирного доклада о счастье за 2024 год, подготовленного Центром исследований благополучия Оксфордского университета, а также последующего Канадского доклада о счастье исследователей Университета Торонто.

17-летний Джошуа Бюжольд, студент-психолог первого семестра колледжа Доусон в Монреале, признался, что был удивлён такими выводами. По его наблюдениям, молодёжь в Квебеке чувствует себя вполне счастливой.

«В самом Квебеке я знаю много людей, и мне кажется, что многие из них действительно счастливы — особенно молодые», — говорит Бюжольд.

Согласно международным данным, за последние 15 лет канадцы моложе 30 лет прошли путь от самой счастливой возрастной группы к самой несчастливой. Однако в Квебеке этот спад выражен значительно слабее. Исследователи из Университета Торонто отмечают, что с 2014 года самооценка качества жизни среди квебекской молодёжи даже немного улучшилась, а ухудшение психического здоровья, зафиксированное по данным Статистического управления Канады, здесь куда менее заметно.

Авторы отчёта предполагают, что культурные и языковые факторы могут играть ключевую роль. Бюжольд, сам франкофон, считает, что чувство коллективной гордости может быть частью ответа.

«Я чувствую, что гордость очень близка к счастью», — говорит он, отмечая, что за пределами Монреаля, где франкофонская идентичность сильнее, он видит больше счастливых людей.

По словам Энтони Маккэнни, ведущего автора Канадского доклада о счастье, важно и то, что англоязычные жители Квебека по показателям психического здоровья ближе к общеканадскому среднему уровню. Это наводит исследователей на мысль, что язык и культурная среда действительно имеют значение.

Всемирный доклад о счастье также показал, что во всех англоязычных западных странах наблюдается падение благополучия среди молодёжи. Возможно, молодые франкофоны находятся в иной медиасреде и потребляют другой контент в социальных сетях.

«Это говорит о том, что проблема не просто в доступе к интернету и соцсетям, — объясняет экономист Джон Хелливелл, один из основателей Всемирного доклада о счастье. — Важно, как именно они используются, что люди там видят и какие социальные связи формируются».

Психолог и профессор Университета Квебека в Монреале (UQAM) Жак Форест подчёркивает, что данные подтверждают более высокий уровень счастья среди квебекской молодёжи.

«Это говорю не я — это говорят цифры», — отмечает он.

Согласно Всемирному докладу о счастье за 2025 год, при отдельном анализе Квебек занял бы шестое место среди 147 стран, тогда как Канада в целом оказалась на 18-й позиции. По мнению Фореста, дело может быть в развитой системе социальной поддержки: доступном образовании, низкой стоимости обучения в университетах, субсидированных детских садах и поддержке молодых родителей.

Тем не менее проблемы остаются. Опросы, проведённые в ноябре 2024 года среди более чем 32 тысяч студентов, показали, что около 45% учащихся колледжей и свыше 40% студентов университетов испытывают симптомы тревожных расстройств, а более 40% — признаки депрессивных эпизодов. При этом англоязычные студенты чаще сообщали о плохом психическом состоянии.

Несмотря на это, почти 89% опрошенных оценили своё психическое здоровье как «удовлетворительное» или «процветающее».

Студентка второго курса UQAM Джессика Пру рассказала, что главным источником стресса для её поколения остаётся стоимость жизни.

«Мне приходится работать на четырёх работах, чтобы сводить концы с концами», — говорит она. — «Я сама оплачиваю учёбу, жильё и все базовые расходы».

Тем не менее, несмотря на тревожность и давление, она называет себя счастливым человеком.

«Тревога никуда не делась, но я не чувствую себя несчастной из-за этого», — говорит Пру.

На фоне общего кризиса благополучия среди молодёжи в западных странах Квебек остаётся редким примером того, как сочетание социальной политики, культуры и идентичности может смягчать негативные тенденции.

