Сотрудники STM утвердили новый коллективный договор

Водители автобусов, машинисты метро и дежурные станций Монреальского транспортного общества (STM) утвердили новый коллективный договор сроком на пять лет. Предварительное соглашение было одобрено членами профсоюза в ходе двух голосований, состоявшихся в воскресенье.

Соглашение предусматривает повышение заработной платы на 17,5% в течение пяти лет. Рост будет поэтапным: 2,5% в 2025 году, 4,5% — в 2026-м, по 3,25% — в 2027 и 2028 годах, и 4% — в 2029-м. Кроме того, работники получат единовременную выплату в размере 2,5% за 2025 год.

Интересы примерно 4 500 сотрудников представляет местное отделение Канадского союза государственных служащих (CUPE), входящее в Федерацию трудящихся Квебека (FTQ). Это крупнейший из шести профсоюзов, действующих в STM.

Переговоры проходили напряжённо. 1 ноября работники объявили однодневную забастовку — первую почти за 40 лет. Новая акция протеста была запланирована на 15 и 16 ноября, однако её удалось избежать после того, как стороны достигли предварительного соглашения в последний момент.

Основными предметами спора стали уровень оплаты труда, графики работы и баланс между работой и личной жизнью. Помимо повышения зарплат, профсоюз добился создания накопительного банка рабочего времени, увеличения перерывов на коротких маршрутах, оплаты удлинённых смен и большей гибкости в организации рабочего времени.

Это соглашение стало первым среди профсоюзов STM и, как крупнейшее, может задать ориентир для остальных. Вторая профсоюзная организация — также отделение CUPE, представляющее около 1 300 административных и технических работников, уже ратифицировала свой договор с поддержкой 75% голосов.

Генеральный директор STM Мари-Клод Леонар ранее заявляла, что финансовые рамки компании остаются жёсткими и должны соблюдаться. По её словам, для более щедрых повышений зарплат профсоюзам необходимо находить источники финансирования за счёт других условий труда. STM также сталкивается с финансовыми трудностями и должна обеспечить экономию в размере 56 миллионов долларов к 2026 году.

Президент профсоюза Фредерик Террьен выразил удовлетворение итогами переговоров, но раскритиковал недостаточное финансирование общественного транспорта в Квебеке. По его словам, без признания общественного транспорта приоритетом подобные конфликты будут повторяться. Он также заявил, что профсоюз продолжит борьбу против приватизации службы адаптированного транспорта STM.

