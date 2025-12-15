Подписаться на рассылку
Обычный монреальский автобус. Правда, гибридный.

Сотрудники STM утвердили новый коллективный договор

Виктория Христова Дек 15, 2025 Бизнес, Новости, Новости провинции Квебек, Экономика Оставить комментарий 16 Просмотров

Водители автобусов, машинисты метро и дежурные станций Монреальского транспортного общества (STM) утвердили новый коллективный договор сроком на пять лет. Предварительное соглашение было одобрено членами профсоюза в ходе двух голосований, состоявшихся в воскресенье.

 

Соглашение предусматривает повышение заработной платы на 17,5% в течение пяти лет. Рост будет поэтапным: 2,5% в 2025 году, 4,5% — в 2026-м, по 3,25% — в 2027 и 2028 годах, и 4% — в 2029-м. Кроме того, работники получат единовременную выплату в размере 2,5% за 2025 год.

Интересы примерно 4 500 сотрудников представляет местное отделение Канадского союза государственных служащих (CUPE), входящее в Федерацию трудящихся Квебека (FTQ). Это крупнейший из шести профсоюзов, действующих в STM.

Переговоры проходили напряжённо. 1 ноября работники объявили однодневную забастовку — первую почти за 40 лет. Новая акция протеста была запланирована на 15 и 16 ноября, однако её удалось избежать после того, как стороны достигли предварительного соглашения в последний момент.

Основными предметами спора стали уровень оплаты труда, графики работы и баланс между работой и личной жизнью. Помимо повышения зарплат, профсоюз добился создания накопительного банка рабочего времени, увеличения перерывов на коротких маршрутах, оплаты удлинённых смен и большей гибкости в организации рабочего времени.

Это соглашение стало первым среди профсоюзов STM и, как крупнейшее, может задать ориентир для остальных. Вторая профсоюзная организация — также отделение CUPE, представляющее около 1 300 административных и технических работников, уже ратифицировала свой договор с поддержкой 75% голосов.

Генеральный директор STM Мари-Клод Леонар ранее заявляла, что финансовые рамки компании остаются жёсткими и должны соблюдаться. По её словам, для более щедрых повышений зарплат профсоюзам необходимо находить источники финансирования за счёт других условий труда. STM также сталкивается с финансовыми трудностями и должна обеспечить экономию в размере 56 миллионов долларов к 2026 году.

Президент профсоюза Фредерик Террьен выразил удовлетворение итогами переговоров, но раскритиковал недостаточное финансирование общественного транспорта в Квебеке. По его словам, без признания общественного транспорта приоритетом подобные конфликты будут повторяться. Он также заявил, что профсоюз продолжит борьбу против приватизации службы адаптированного транспорта STM.

 

