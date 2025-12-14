Подписаться на рассылку
Заторы в Монреале достигли «максимума»: отчёт CCMM и Tourism Montreal требует срочных мер

Виктория Христова Дек 14, 2025 Новости, Новости провинции Квебек, Экономика

Трафик на острове Монреаль перешёл от «минимума» к «максимуму», утверждает обновлённый отчёт Монреальской торгово-промышленной палаты (CCMM) и Tourism Montreal.

 

Исследование рисует «тревожную картину» хаоса на дорогах и стройках.

«Перемещение по Монреалю не должно быть полосой препятствий, но стало ежедневной реальностью», — заявила президент CCMM Изабель Дессюро. Долгие стройки, неожиданные объезды, пробки — проблема для жителей, работников и туристов. Нужны интегрированное планирование, координация и дисциплина.

Ключевые проблемы и статистика

  • Снижение на 40% затронутых артерий с 2024 по 2025 г.
  • 31% городских дорог в «плохом/очень плохом» состоянии; в Ville-Marie — 41%, требуют ремонта 1260 км.
  • Бюджет на дороги 2025–2029: 600 млн (против 321 млн в 2020–2024).
  • Избыток оранжевых конусов, некачественные работы, плохая координация. Центр парализован.

Президент Tourism Montreal Ив Лалюмьер добавил: «Интрузивные знаки и хаос стройплощадок подрывают привлекательность. Эстетика — фактор конкурентоспособности».

Монреальцы теряют 63 часа в год в пробках.

Предложения для мэрии

  • В первые 100 дней: создать отряд для координации стройплощадок и очистки центра.
  • Улучшить платформу управления активами.
  • Реформу знаков для плотной застройки.
  • Создать цифровой двойник города.
  • Стандарт нераскрытия улиц; ремонт по секциям.
  • Ежегодные награды за лучшие практики.

Оранжевые конусы стали «символом не прогресса, а города, где трудно передвигаться». Организации предлагают решения, вдохновлённые мировыми лидерами, для возврата мобильности Монреалю.

 

