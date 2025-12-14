Заторы в Монреале достигли «максимума»: отчёт CCMM и Tourism Montreal требует срочных мер

Трафик на острове Монреаль перешёл от «минимума» к «максимуму», утверждает обновлённый отчёт Монреальской торгово-промышленной палаты (CCMM) и Tourism Montreal.

Исследование рисует «тревожную картину» хаоса на дорогах и стройках.

«Перемещение по Монреалю не должно быть полосой препятствий, но стало ежедневной реальностью», — заявила президент CCMM Изабель Дессюро. Долгие стройки, неожиданные объезды, пробки — проблема для жителей, работников и туристов. Нужны интегрированное планирование, координация и дисциплина.

Ключевые проблемы и статистика

Снижение на 40% затронутых артерий с 2024 по 2025 г.

затронутых артерий с 2024 по 2025 г. 31% городских дорог в «плохом/очень плохом» состоянии; в Ville-Marie — 41% , требуют ремонта 1260 км .

городских дорог в «плохом/очень плохом» состоянии; в Ville-Marie — , требуют ремонта . Бюджет на дороги 2025–2029: 600 млн (против 321 млн в 2020–2024).

(против 321 млн в 2020–2024). Избыток оранжевых конусов, некачественные работы, плохая координация. Центр парализован.

Президент Tourism Montreal Ив Лалюмьер добавил: «Интрузивные знаки и хаос стройплощадок подрывают привлекательность. Эстетика — фактор конкурентоспособности».

Монреальцы теряют 63 часа в год в пробках.

Предложения для мэрии

В первые 100 дней : создать отряд для координации стройплощадок и очистки центра.

: создать отряд для координации стройплощадок и очистки центра. Улучшить платформу управления активами.

Реформу знаков для плотной застройки.

Создать цифровой двойник города.

Стандарт нераскрытия улиц; ремонт по секциям.

Ежегодные награды за лучшие практики.

Оранжевые конусы стали «символом не прогресса, а города, где трудно передвигаться». Организации предлагают решения, вдохновлённые мировыми лидерами, для возврата мобильности Монреалю.

