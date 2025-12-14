Exo урезает инвестиции в транспорт Монреаля: доступность под угрозой из-за финансового кризиса

Транспортное агентство Exo (основная сеть пригородных поездов и автобусов Монреаля) сворачивает долгосрочные проекты и инвестиции на фоне финансового дефицита. Чтобы сэкономить 600 миллионов долларов за 10 лет, капитальные расходы сократятся с 2,5 млрд до 1,9 млрд. С

редства перераспределят на обслуживание активов: отложены гаражи для электробусов и закупки подвижного состава.

Exo заверяет пассажиров: регулярные рейсы не затронуты, эксплуатационный бюджет сохранён. Однако активисты по доступности в ярости — под нож попали планы универсальной доступности станций.

Гендиректор Marc Rousseau подтвердил: «Доступность не субсидируется государством, поэтому инвестиции урезаны». Для Steven Laperrière из RAPLIQ это дискриминация: «Инвалиды всегда в пролёте при недофинансировании. Универсальный доступ — это пандусы, лифты, тактильная плитка для слепых, знаки для глухих. Чтобы все могли ездить без барьеров».

Laperrière подчёркивает: «Это не «помощь инвалидам», а право на свободу — учиться, лечиться, жить полноценно». Отсрочка на линии St-Jérôme уже разочаровала; провинциальные сокращения ударят по тысячам.

Exo делит дефицит в 560 миллионов с другими транспортными властями Большого Монреаля. Rousseau обещает: «Мы за доступность, но ждём грантов. Как только деньги появятся — вернём проекты». Министерство транспорта пока молчит.

В январе Exo представит бюджет-2026 с деталями. Laperrière требует от Квебека пересмотра модели: «Нужно реинвестировать в адаптированный транспорт». Сокращения — первый шаг, но без господдержки монреальский транспорт рискует отстать в инклюзии.

Подробнее об этой и других новостях Монреаля можно узнать на нашей Телеграм-странице https://t.me/NewsCMG