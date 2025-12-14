Хампстед зажигает менору: праздник Хануки и летние вакансии для молодёжи

Город Хампстед приглашает на ежегодную церемонию зажжения меноры в честь еврейского праздника Хануки (Festival of Lights). Мероприятие пройдёт в воскресенье, 14 декабря, в 16:15 в парке Hampstead Park.

«Присоединяйтесь к городу Хампстед и Montreal Torah Center! Отметьте радость Хануки в кругу семьи, друзей и сообщества. Вас ждут горячие напитки, пончики и подарки для детей», — говорится в анонсе.

Город открыл набор на летние вакансии для энергичных молодых людей. Ищут ответственных кандидатов на позиции на теннисных кортах, дневных лагерях и общественном бассейне. «Если вы мотивированы и хотите внести вклад в сообщество, подайте заявку сегодня!»

Ханука в Хампстед — тёплая традиция, объединяющая жителей. Летние места помогут молодёжи набраться опыта. Подробности на сайте мэрии.

