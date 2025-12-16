В Монреале школьное сообщество потрясено обвинениями против учителя музыки

Сотрудники, ученики и родители частной школы Reine-Marie в районе Сен-Мишель пребывают в состоянии шока после того, как стало известно, что бывшему учителю музыки предъявлены обвинения, связанные с детской порнографией.

Гийом Этю, 39 лет, проработал в школе Reine-Marie 11 лет и подал в отставку 15 октября. Как следует из судебных документов, на прошлой неделе ему были предъявлены обвинения в производстве и хранении детской порнографии, а также в общении с неустановленным лицом с целью совершения преступления в отношении несовершеннолетнего младше 16 лет. Предполагаемые преступления, согласно материалам дела, произошли 7 октября.

Директор школы Доминик Беснер сообщил, что узнал о происходящем лишь после звонка журналиста издания La Presse в пятницу.

«Коллектив школы находится в шоке. Мы потрясены и крайне удивлены», — заявил Беснер. По его словам, в прошлых случаях, когда подобные дела касались учащихся школы, руководство всегда взаимодействовало с полицией и следователями. В данном же случае, отметил он, ситуация вызывает тревогу именно из-за отсутствия предварительной информации.

Беснер подтвердил, что связался со следователем по этому делу. По его словам, на данный момент нет никаких оснований полагать, что в школе есть потенциальные жертвы, а предполагаемые преступления относятся к частной жизни обвиняемого. Также следствие сообщило, что второе «неустановленное лицо», упомянутое в судебных документах, не имеет отношения к школе.

По словам директора, Этю уволился по «личным причинам, связанным с его отношением к преподавательской деятельности», заявив, что больше не хочет работать учителем. За годы работы в школе к нему не возникало никаких претензий.

«Ничего — абсолютно ничего — не указывало на то, что у него могли быть подобные проблемы в личной жизни», — подчеркнул Беснер.

Новость глубоко затронула школьное сообщество. Учителя и ученики, по словам директора, переосмысливают прошлые взаимодействия с бывшим коллегой и переживают сильные эмоции. Родителям учеников в выходные было направлено официальное письмо, и администрация школы пообещала действовать максимально прозрачно и держать семьи в курсе развития событий.

Гийом Этю был освобождён под условия и вновь предстанет перед судом 23 февраля.

Подробнее об этой и других новостях Монреаля можно узнать на нашей Телеграм-странице https://t.me/NewsCMG