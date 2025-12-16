Инфляция в Канаде в ноябре осталась на уровне 2,2%, рост цен на продукты ускорился

Годовой уровень инфляции в Канаде в ноябре остался без изменений и составил 2,2%, свидетельствуют данные Статистического управления Канады. В то же время в Квебеке инфляция замедлилась — до 3,0% по сравнению с 3,2% в октябре.

На национальном уровне наиболее заметный рост зафиксирован в категории продуктов питания, приобретаемых в магазинах. В ноябре цены на продукты выросли на 4,7% в годовом выражении, что значительно выше октябрьского показателя в 3,4% и стало самым сильным ростом почти за два года.

По данным Статистического управления Канады, ключевым фактором ускорения инфляции стали подорожавшие свежие фрукты, прежде всего ягоды. Также выросли цены на готовые продукты питания — включая супы, снеки и чипсы.

Существенный рост зафиксирован на рынке мяса: цены на свежее и замороженное говяжье мясо увеличились на 17,7% по сравнению с ноябрем прошлого года. Это связано с сокращением поголовья крупного рогатого скота в Северной Америке.

Резко подорожал и кофе. Цены на переработанный кофе выросли на 27,8% в годовом выражении. Эксперты связывают это с действием американских пошлин, а также с неблагоприятными погодными условиями в регионах-производителях.

Цены на бензин в годовом сравнении снизились, однако в месячном выражении выросли на 1,8% в ноябре, главным образом из-за перебоев в работе нефтеперерабатывающих заводов.

На фоне подорожания продуктов расходы на путешествия, напротив, снизились. Стоимость пакетных туров упала на 8,2% по сравнению с ноябрем прошлого года, что связано с уменьшением числа поездок канадцев в США. Цены на размещение туристов также снизились — на 6,9% в годовом выражении. Особенно заметным это падение было в Онтарио, где в ноябре 2024 года Торонто принимал концерты тура Eras Tour Тейлор Свифт, что тогда привело к резкому росту цен.

Рост арендной платы в ноябре замедлился, однако это было частично компенсировано ускорением роста цен на услуги мобильной связи.

Публикация ноябрьских данных по инфляции произошла спустя несколько дней после решения Банка Канады сохранить ключевую процентную ставку на уровне 2,25%, принятого на прошлой неделе.

