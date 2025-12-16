Монреальцы ждут лёд: поздняя зима осложняет начало сезона катания

Из-за позднего прихода зимы в последние годы сезон катания на коньках в Монреале всё чаще оказывается под угрозой. Однако в этом году холодная погода пришла раньше обычного, и горожане с нетерпением стремятся выйти на лёд.

«Было бы очень грустно, если бы не хватало катков, ведь это один из самых прекрасных способов наслаждаться зимой», — говорит любитель хоккея Пьер Делорм.

С учётом ветрового охлаждения температура в последние дни опускалась до минус 20 градусов, что дало надежду на скорое открытие катков. Тем не менее, по состоянию на воскресенье в Монреале работали менее двух десятков катков из 230 муниципальных. Например, каток в парке Жируар остаётся закрытым, как и многие другие.

«Во многих парках детям просто небезопасно — всё покрыто льдом, невозможно нормально бегать или играть. Мы живём в холодном климате, и у людей должна быть возможность проводить время на улице», — говорит жительница города Кассандра Андресс.

В заявлении для CTV власти Монреаля пояснили, что открытые катки особенно чувствительны к погодным условиям. После насыщения почвы влагой температура должна удерживаться в пределах от –4 до –20 °C не менее трёх дней подряд, чтобы лёд мог сформироваться.

Пока одни ждут открытия районных катков, многие отправляются в Дорваль, где уже в прошлом месяце начал работу крытый уличный каток с искусственным охлаждением для сезона 2025–2026 годов. По словам сотрудников, сюда приезжают посетители не только со всего Квебека, но и из других регионов Канады и США.

«Мы приехали всей семьёй. Очень рады, что здесь проявили инициативу и открыли каток», — рассказал Карама Альхамдани, приехавший из Лашина.

Другие отмечают практичность такого решения. «Если идти на обычный каток, там сначала нужно всё расчищать лопатой», — говорит хоккеист Мэттью Такенака. — «А здесь, если температура даже просто опускается ниже нуля, каток всё равно открыт».

Мэр Дорваля Марк Доре считает, что в условиях изменения климата у крытых охлаждаемых катков есть серьёзные преимущества.

«В последние годы у нас часто не было ни устойчивых морозов, ни снега. В таких условиях очень сложно поддерживать естественный каток — будь то трава или асфальт», — отметил он. По его словам, охлаждаемый каток позволяет начать сезон на четыре–шесть недель раньше, чем на обычных уличных площадках.

В то же время власти Монреаля надеются, что при благоприятной погоде все катки района Виль-Мари смогут открыться до праздничных дней, вернув горожанам одну из самых любимых зимних традиций.

