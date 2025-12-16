В Квебеке бизнесменов подозревают в создании крупной преступной сети по мошенничеству и угону автомобилей

Группа квебекских предпринимателей, включая владельца двух компаний по аренде автомобилей в Монреале, подозревается в организации разветвлённой преступной сети, причастной к мошенничеству и кражам автомобилей на десятки миллионов долларов. Об этом говорится в материалах гражданских исков, поданных в суд в этом месяце.

Согласно судебным документам, предполагаемым руководителем сети является Яакуб Сарраф, бизнесмен, который, как утверждается, живёт между Монреалем и Дубаем. Следствие считает, что возглавляемая им организация с помощью мошеннических схем и краж получала крупные партии товаров — от оливкового масла и медицинских масок до автомобилей класса люкс.

В материалах дела также упоминается Хабиб Кудси, владелец компаний Citycar rental и Coudicar rental, как один из ключевых участников сети. По версии полиции, Кудси организовывал транспортировку украденных или мошенническим путём приобретённых автомобилей в порт Монреаля, откуда их отправляли за границу, а также использовал свои компании для отмывания доходов.

Многолетнее расследование полиции Монреаля началось в июне 2021 года. Кульминацией стала операция 18 апреля 2023 года, когда после длительного наблюдения правоохранители провели обыски в предполагаемом штабе сети — обычном на вид гараже рядом с шоссе 40 в районе Сен-Мишель. Именно по этому адресу располагались компании Кудси по аренде автомобилей.

Во время обыска полиция обнаружила несколько устройств для программирования автомобильных ключей, которые, по словам следователей, часто используются при угоне машин. Как утверждается, гараж использовался для хранения похищенных товаров, координации отправки автомобилей в порт Монреаля, а также для планирования операций и подделки документов.

В тот же день полиция провела обыск в доме Кудси — особняке на бульваре Гуэн в районе Аунтик–Картьевиль, приобретённом в 2022 году за 2,2 млн долларов. Там были обнаружены наличные деньги и предметы роскоши, включая часы Rolex. По мнению следствия, эти находки свидетельствуют о том, что уровень жизни Кудси значительно превышал его официально задекларированные доходы.

Именно на этих основаниях генеральный прокурор Квебека подал гражданские иски о конфискации особняка, наличных средств, часов Rolex и гаража в Сен-Мишеле, утверждая, что имущество либо было приобретено на преступные доходы, либо использовалось как инструмент совершения преступлений.

Важно отметить, что эти обвинения пока не были рассмотрены судом по существу. Ни Кудси, ни Сарраф не были привлечены к уголовной ответственности, и на данный момент они не подали официальной защиты и не сообщили, будут ли оспаривать иски.

Адвокат Кудси Марк Лабель заявил, что его клиент ещё не был официально уведомлён о поданном иске.



«Он не получал никаких документов и не знает их содержания. Комментировать ему нечего. Обвинений против него не выдвинуто», — подчеркнул юрист.

Собранные полицией доказательства описывают схему работы предполагаемой сети. Один из участников связывался с компанией и размещал крупный заказ, используя украденную кредитную карту или фиктивный корпоративный счёт. Первые звонки, как правило, совершались из движущегося автомобиля. Затем для перевозки товара нанимались сторонние транспортные компании через онлайн-платформы. Груз доставлялся второй транспортной фирме, связанной с сетью, а оттуда — на склады.

По данным следствия, жертвами мошенничества становились в основном оптовые компании и автосалоны в Квебеке и Онтарио, а суммы фиктивных покупок варьировались от 5 000 до 687 000 долларов. Всего полиция зафиксировала 39 эпизодов мошенничества с товарами общей стоимостью более 1,38 млн долларов — от медицинских масок и перчаток до офисных кресел и продуктов питания.

Кроме того, организация, как утверждается, переправила 198 автомобилей, полученных преступным путём, через семь складов. Общая стоимость машин превышает 9 млн долларов. В порту Монреаля было изъято не менее 70 автомобилей, оценённых более чем в 1,9 млн долларов.

Компания Citycar rental активно рекламирует аренду автомобилей класса люкс, публикуя в соцсетях фотографии Range Rover, Mercedes и BMW. Вторая фирма, Coudicar, предлагает услуги аренды в Монреале и на карибском острове Сен-Мартен. Обе компании указывают адрес в Сен-Мишеле — тот самый гараж, который, по версии полиции, являлся центром преступной деятельности.

На момент последнего визита журналистов гараж продолжал работать — у входа сотрудники разгружали автомобильные шины.

