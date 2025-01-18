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Новости В Канаде овсяное пиво переживает время ренессанса
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В Канаде овсяное пиво переживает время ренессанса

Виктория Христова Янв 18, 2025 Новости, Новости Канады Комментарии к записи В Канаде овсяное пиво переживает время ренессанса отключены 1 Просмотров

В Канаде овсяное пиво переживает новый этап популярности, как отмечает Делани Сейферлинг в своём материале на агропортале Grainews.

Производители пива активно исследуют потенциал овса в качестве компонента для крафтового пива, что было озвучено пивоваром Марком Хайзе в ходе мероприятий канадской «Недели урожая 2025».

По его словам, в стране насчитывается около 1200 пивоварен, и почти все они в той или иной мере используют овес. Хайзе, возглавляющий пивоварню Regina`s Rebellion, рассказал, что его завод расходует около полтонны овса на каждую партию и добавляет этот злак в почти половину своих сортов.

Хотя отдельные пивовары могут не использовать значительные объёмы овса, в масштабах всей отрасли это складывается в немалую цифру. Овес, использовавшийся в пивоварении столетиями, вновь обрел популярность с ростом крафтового пива, начавшимся в 1980-х. Современные пивовары ценят овес за его способность смягчать горечь хмеля и добавлять текстуру. Хайзе отмечает, что овес также полезен для ферментации и улучшает стабильность пива.

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