Чтиво сегодняшнего дня: Екатерина Арагонская, жена короля Генриха VIII, Королева Англии

Девочку с детства готовили стать королевой Англии, поскольку Фердинанд заключил контракт с королем Англии Генрихом VII – первым правителем династии Тюдоров.

Екатерина Арагонская родилась 16 декабря 1485 года в городе Алькала-де-Энарес, Испания. Являлась младшим ребенком Католических королей – Фердинанда Арагонского и Изабеллы Кастильской. Первые годы жизни провела с сестрами и матерью. Детство инфанты совпало с периодом подъема эпохи Возрождения в Испании, что во многом повлияло и на качество ее образования и воспитания. В программу входило изучение геральдики и генеалогии, штудирование истории, канонического и гражданского права, классической литературы, словесности и древних языков – в частности, латыни и древнегреческого. Немалое внимание уделялось религиозному воспитанию, а также ведению домашнего хозяйства, шитью и рукоделию.

Девочку с детства готовили стать королевой Англии, поскольку Фердинанд заключил контракт с королем Англии Генрихом VII – первым правителем династии Тюдоров. Екатерина с трехлетнего возраста помолвлена с Артуром, принцем Уэльским, наследником английского престола. Брачный союз старшего сына короля с испанской инфантой усиливал стабильность и законность притязаний Тюдоров и восстанавливал пошатнувшиеся позиции Англии. Для Испании же этот брак представлял выгодное сотрудничество в борьбе с извечным соперником, Францией.

После завершения длительных переговоров о размере приданого, 19 мая 1499 года в Англии состоялась церемония заключения брака по доверенности. Условились, что Екатерина отправится в Англию по достижении пятнадцати лет. В сопровождении огромной свиты 17 августа 1501 года отплыла в Англию, и 2 октября ее корабли достигли гавани Плимута. Уже во время ее первого путешествия по стране, англичане тепло приветствовали испанскую инфанту.

Через месяц, 4 ноября, король и принц Артур встретили Екатерину в Догмерсфилде, а 14 ноября 1501 года в Лондоне в соборе Святого Павла состоялось венчание. Невесту к алтарю вел младший брат жениха, десятилетний Генрих Тюдор, герцог Йоркский. После свадьбы молодожены отправились в замок Ладлоу, расположенный на границе Уэльса. Затем жили в замке Лодж неподалеку. Несколько месяцев спустя оба заболели, и 2 апреля 1502 года принц скончался. Его похоронили в Вустере, а Екатерина вернулась в Лондон, где ее поселили во дворце на Стрэнде. Наследником престола и новым принцем Уэльским объявлен Генрих Тюдор, второй сын короля.

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Известия о смерти принца Артура Фердинанд и Изабелла восприняли стоически. В целях сохранения союзнических и дипломатических связей испанские монархи отправили к Генриху VII посольство во главе с герцогом Эрнаном д’Эстрадой, снабдив его инструкциями по ведению переговоров относительно финансовых вопросов и планов обручить Екатерину с принцем Генрихом. На первой стадии переговоров д’Эстрада должен выдвинуть формальное требование вернуть уже выплаченную часть приданого и назначить инфанте вдовью долю, а также организовать ее обратный переезд в Испанию. Католические короли рассчитывали на то, что король Англии, находясь в затруднительном положении после потери старшего наследника, не преминет воспользоваться возможностью восстановить утраченные связи с Испанией.

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Английский король со своей стороны полагал, что поскольку передана только половина приданого, у него нет никаких обязательств выполнять дальнейшие условия брачного контракта, выплачивая вдовью долю в полном размере или даже частично. Одновременно возник вопрос и о том, действительно ли Екатерина и Артур стали супругами в полной мере. Генрих VII между тем медлил с вынесением какого-либо решения по поводу статуса и финансов Екатерины. Тем временем, 11 февраля 1503 года скончалась его супруга, Елизавета Йоркская, и, опасаясь за судьбу династии, вознамерился сам жениться на принцессе-вдове. Этот вариант развития событий не устраивал Изабеллу: такой брак не отвечал интересам испанцев.

Учитывая важность союза с Испанией, Генрих VII принял решение женить своего сына на Екатерине, и 23 июня 1503 года подписан новый брачный контракт, по которому испанская сторона обязывалась выплатить оставшуюся часть, а Екатерина в свою очередь отказывалась от наследства, положенного ей как вдове принца Артура, на том основании, что получит соответствующее содержание, вступив в брак с принцем Генрихом, когда тому исполнится пятнадцать лет, при условии, что приданое будет полностью выплачено. Кроме того, необходимо получить разрешение на брак от папы римского, поскольку согласно каноническому праву жених и невеста считались близкими родственниками. В ноябре 1504 года от папы Юлия II получено разрешение, невзирая на то, что первый «ее союз с принцем Артуром, возможно, был осуществлен».

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Но кончина Изабеллы в конце 1504 года оказала отрицательное влияние на англо-испанский союз: расторгнуты важные торговые договоры, а принц Генрих по научению отца 27 июня 1505 года официально опротестовал помолвку с Екатериной. Фердинанд, занятый решением внутриполитических проблем, откладывал выплату приданого. Король английский в свою очередь не предпринимал никаких действий относительно свадьбы и, вдобавок, перестал выделять Екатерине содержание. Ожидая пока прояснится вопрос о замужестве дочери, в 1507 году король Арагона отправил ей 2 тысячи дукатов и верительные грамоты, наделив ее полномочиями посла при английском дворе.

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Став первой женщиной-послом в европейской истории, Екатерина Арагонская могла самостоятельно отстаивать свои интересы и контролировать ситуацию. В начале 1508 года в помощь ей из Испании прибыл дон Гутьерре Гомес де Фуэнсалида. Их совместная миссия состояла не только в том, чтобы добиться окончательного решения о браке с принцем Уэльским, но и восстановить прежние доверительные отношения Генриха VII и Фердинанда. Наконец, в апреле 1509 года, незадолго до смерти короля Англии, ее отец сообщил, что готов выплатить недостающую часть приданого. Новый король Генрих VIII решил жениться на вдове своего брата.

Генрих VIII и Екатерина обвенчались 11 июня 1509 года в часовне в Гринвиче, а 24 июня в Вестминстерском аббатстве прошла торжественная коронация. Первые пять лет брака продолжала исполнять обязанности посла Испании, всецело разделяя интересы своего отца. Под ее тактичным, но весьма ощутимым влиянием внешняя политика Англии придерживалась происпанского курса и направлена против Франции, которая к тому времени стала ведущей европейской державой.

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Несмотря на бурную политическую деятельность, основным предназначением королевы стало рождение наследника. О первой беременности объявлено в ноябре 1509 года. Однако роды, наступившие 31 января 1510 года, оказались преждевременными, и завершились появлением на свет мертворожденной девочки. Тем не менее живот Екатерины не уменьшился, ее доктор сделал вывод, что по-прежнему беременна другим ребенком. Вскоре ей пришлось признать, что беременность оказалась ложной. Тем не менее вновь забеременела и в первый день нового 1511 года родила здорового мальчика. Ребенка нарекли Генри в честь отца и пожаловали ему титул герцога Корнуолльского. Но младенец скончался 22 февраля, не прожив и двух месяцев.

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В 1513 году Генрих, согласно союзнической договоренности с Фердинандом, начал военную кампанию против Франции. Екатерина назначена регентом. Тем временем, воспользовавшись отсутствием короля, шотландские лорды под предводительством Якова IV вторглись на территорию Англии. Королева лично разработала большую часть плана обороны, и 9 сентября шотландцы разгромлены в сражении на Флодденском поле, а король Яков убит. Гордясь своей победой, Екатерина отправила Генриху письмо и подарок – окровавленную рубашку шотландского короля. Их радость вскоре омрачилась печальным событием – у королевы случился очередной выкидыш. Ситуация повторилась в ноябре 1514 года, когда родила еще одного мертвого мальчика.

Тем временем ее влияние в государственных делах стало ослабевать. Если в первые годы после свадьбы Екатерина являлась главным советником Генриха и наиболее доверенным лицом, то теперь король все чаще обращался к Томасу Уолси, который в 1515 году получил должность лорда-канцлера и в противовес королеве, поддерживавшей испанскую направленность во внешней политике, стремился к сближению с Францией.

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Очередная беременность Екатерины разрешилась успешно и 18 февраля 1516 года благополучно родила дочь. Девочку назвали Марией в честь младшей сестры Генриха, французской королевы Марии Тюдор, и несколько дней спустя окрестили. В отличие от предыдущих детей, девочка пережила опасные первые недели и выглядела вполне здоровой. Надежда на появление мальчика сохранялась, так как в 1518 году Екатерина снова оказалась беременна, но 10 ноября родилась девочка, прожившая лишь несколько часов.

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В том же году организована помолвка принцессы Марии и Франциска, дофина Франции. Одним из условий брачного контракта стал пункт о том, что в случае, если у короля не будет наследников мужского пола, королевой после него станет дочь. Но для Генриха перспектива воцарения на троне Англии короля-француза являлась неприемлема, так же как и вероятность восшествия на престол женщины. Однако в 1519 году помолвка с французским дофином расторгнута, Мария становилась невестой императора Священной римской империи Карла V. В соответствии с условиями нового брачного договора английский престол переходил к старшему сыну Марии и Карла в том случае, если у Генриха не появится наследник мужского пола.

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Несмотря на такое компромиссное решение проблемы с престолонаследием, Генрих VIII непременно хотел передать корону своему сыну, но стало очевидно, что королева не в состоянии родить наследника. Уже к 1525 году намерения относительно развода с Екатериной приняли вполне конкретные очертания. В то время внимание короля целиком поглощено Анной Болейн.

В 1527 году в стремлении избежать неопределенности в отношении преемственности и возможной смуты, подобной Войне Роз, Генрих принял окончательное решение добиться признания недействительности брака с Екатериной. То, что у королевы рождались мертвые дети, стало для него, несомненно, знаком Божьим и доказательством того, что их брак проклят. Своими соображениями относительно незаконности брака король поделился с Томасом Уолси и поручил ему подготовить необходимые документы для обращения к папе римскому с прошением о разводе.

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Первое тайное судебное заседание состоялось 17 мая 1527 года, где в присутствии архиепископа Кентерберийского Уильяма Уорэма представлены аргументы в пользу аннулирования брака Генриха VIII и Екатерины Арагонской. Уолси надеялся, что ему, как папскому легату, удастся без труда завершить этот процесс. Но присяжные сочли, что для вынесения вердикта необходима богословская экспертиза, а в июне в Англию пришла весть о том, что император Карл захватил Рим, и папа Климент VII фактически является его пленником. А поскольку Карл – племянник Екатерины, то в такой ситуации папа едва ли волен в принятии решения по ходатайству Генриха.

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Вскоре новости о планах короля достигли Екатерины. Генрих сам рассказал ей о своих изысканиях относительно греховности их союза, но на его просьбу согласиться аннулировать брак и удалиться в монастырь королева ответила безоговорочным отказом. Между тем, все попытки кардинала Уолси убедить Климента VII отменить брачное разрешение папы Юлия II, выданное после кончины принца Артура, и, таким образом, позволить Генриху взять другую жену, оказались безрезультатны. Однако папа согласился начать разбирательство по Великому делу короля.

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В Лондоне 18 июня 1529 года началось заседание суда, на котором Екатерина официально выразила протест, усомнившись в беспристрастности судей, и потребовала перенести рассмотрение ее дела в Рим. Процесс продолжился 21 июня. После выступления Генриха, в очередной раз поведавшего о сомнениях относительно законности своего брака, слово взяла королева.

Последующие слушания проходили без нее, а 23 июля Кампеджо заявил, что суд откладывается до октября, а дальнейшее рассмотрение дела переносится в Рим.

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Летом 1531 года Генрих отлучил Екатерину от двора, и королева переехала в одно из отдаленных поместий. Находясь в уединении, не прекращала переписку с папой и Карлом V, умоляя их о поддержке. В апреле 1533 года к ней явилась делегация во главе с герцогом Саффолком и герцогом Норфолком, чтобы объявить волю короля: Екатерина более не является супругой Генриха VIII, не имеет права называться королевой, и поскольку вдова Артура, то отныне ее титул – вдовствующая принцесса Уэльская. Вскоре после коронации Анны Болейн бывшей королеве приказали удалиться в Хантингдоншир, и король запретил ей всякое общение с дочерью Марией.

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В 1535 году вдовствующая принцесса Уэльская переселилась в замок Кимболтон. Ей разрешено принимать посетителей по предварительному согласованию с королем, но по-прежнему отказано в общении с дочерью. В конце года Екатерина заболела, как потом стало известно, неизлечимо. В декабре составила завещание, по которому все имеющиеся у нее деньги оставляла своим приближенным. Дочери отписала старинные меха и золотое ожерелье. В своем последнем письме к Генриху прощала ему все обиды и просила позаботиться о Марии.

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Екатерина Арагонская умерла 7 января 1536 года в возрасте пятидесяти лет. Похоронена в соборе Святого Петра в Питерборо в соответствии с рангом вдовствующей принцессы Уэльской, а не королевы Англии. Сразу же после ее смерти появились упорные слухи о том, что ее убили. При вскрытии тела для бальзамирования обнаружилось, что сердце почернело, и на нем образовался странный нарост.