Santé Québec заявляет, что сокращение бюджета не затронет отделения неотложной помощи

Всего через два месяца после запуска Santé Québec было объявлено о сокращении около 1000 расходов в сети здравоохранения, что заставило профсоюзы бить тревогу. Но агентство здравоохранения утверждает, что это не коснется сотрудников скорой помощи.

Фредерик Абергель, исполнительный вице-президент по операциям и преобразованиям Santé Québec, сказал журналистам на пресс-конференции в пятницу, что пока «слишком рано говорить» о том, какое влияние может оказать сокращение бюджета.

Он добавил, что количество сокращенных должностей не отражает полной картины, поскольку агентству приходится сокращать должности, чтобы открыть новые, и перераспределять персонал там, где это необходимо. По его словам, многие сокращенные должности уже были вакантны.

По словам Абергеля, улучшить систему здравоохранения не так просто, как добавить больше сотрудников, но и убедиться, что нужные люди находятся на нужных местах.

Профсоюзы критиковали этот шаг в прошлом, заявляя, что они надеялись заполнить эти должности, поскольку штат и без того очень ограничен, и обвиняя правительство в принятии мер жесткой экономии.

По словам Абергеля, скорая помощь Квебека уже много лет переполнена из-за растущего и стареющего населения с особыми потребностями, которые занимают койки в скорой помощи и этажи, а также требуют специализированного ухода. По его словам, на их диагностику и лечение уходит больше времени. В среднем по провинции Квебек заполняемость скорой помощи в период с 31 декабря 2024 года по 13 января 2025 года составляла 121 процент – на пять процентов меньше, чем за тот же период прошлого года.

Однако Абергель подчеркнул, что ситуация в отделениях скорой помощи Квебека в целом немного улучшается.

Монреаль – исключение, здесь по-прежнему самый высокий уровень заполняемости – 141 процент, что немного выше, чем в прошлом году.

В пятницу утром Еврейская больница общего профиля была заполнена на 230 процентов, в то время как в других больницах этот показатель превышал 170 процентов.

Время ожидания также сократилось в среднем на 1,5 часа на пациента, но все еще составляет 18,6 часа.

Абергель сказал, что хотел бы видеть больше улучшений, но говорит, что они хотят смотреть на ситуацию «в позитивном ключе». В основном он объясняет сокращение времени пребывания в скорой помощи тем, что пациентов быстрее переводят на другие этажи больницы.

Несмотря на небольшое снижение средней заполняемости отделений скорой помощи и времени ожидания в Квебеке, власти заявляют, что настроены сдержанно оптимистично, и призывают людей сохранять бдительность с началом сезона гриппа.

Сезон гриппа и простуды начинается в середине января и длится в среднем от восьми до 12 недель, говорит Абергель, поэтому это критически важное время для ограничения распространения инфекций.

Santé Québec еще раз напоминает населению о необходимости носить маску, регулярно мыть руки и оставаться дома при наличии симптомов, так как профилактика – это главное.

Абергель призвал людей не обращаться в скорую помощь, если только это не «действительно экстренный случай», поскольку большинство пациентов могут получить помощь в другом месте – например, позвонив по номеру 811 или обратившись к фармацевту.

Бенуа Морин, президент Квебекской ассоциации аптекарей-собственников, сказал, что он хочет, чтобы люди помнили, что фармацевты могут оказать помощь без необходимости идти в клинику.

Например, фармацевты могут вводить вакцины и противовирусные препараты, лечить ИМП, зону, конъюнктивит, тошноту, боли в спине и многое другое. В аптеке также можно сдать анализ на стрептококк.

По словам Морин, гастроэнтерологический синдром стал распространенным явлением, и лучший способ его лечения – это оставаться дома и пить воду.

Те, у кого есть симптомы, должны связаться с аптекой по телефону, чтобы задать вопросы и назначить встречу, чтобы избежать распространения заболевания. Записаться на прием можно также через Clic Santé.

Переведено с помощью DeepL.com (бесплатная версия)

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