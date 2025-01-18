В Канаде произошел отзыв партии шоколада Milka из-за наличия фундука

Компания Bensus Imports инициировала отзыв продукта под маркой Milka Bubbly Alpine Milk «Chocolat» из-за факта, что в его составе содержатся орехи, информация о которых отсутствует на упаковке.

Соответствующее сообщение опубликовано на официальном сайте правительства Канады.

Эта продукция была отозвана в нескольких провинциях: Альберта, Британская Колумбия, Нью-Брунсвик, Ньюфаундленд и Лабрадор, Новая Шотландия, Онтарио и Квебек. В уведомлении говорится, что шоколад убирается с рынка из-за недекларированного фундука в ингредиентах. Правительство настоятельно призывает граждан проверить наличие данного товара в своих запасах и воздержаться от его употребления, если у них есть аллергическая реакция или чувствительность к орехам. Уничтожить или вернуть товар туда, где он был куплен, также рекомендуется в сообщении.

Бренд Milka принадлежит корпорации Mondelēz International, которая ведет свою деятельность в 160 странах и предлагает продукцию под такими марками, как 7Days, Alpen Gold, Barni и другими.

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