Канаду обвинили в демпинге цен на молочные продукты

Компании по производству молочных продуктов из Новой Зеландии, Австралии и США обвинили Канаду в демпинге на международном рынке и призвали свои правительства вмешаться в ситуацию.

Объединения этих стран направили официальные письма министерствам торговли и сельского хозяйства, выражая беспокойство из-за возможных последствий нарушений торговых правил Канадой на рынке молочного белка, как заявила Ассоциация молочных компаний Новой Зеландии (DCANZ).

Организация отметила, что цены на экспортируемую Канадой продукцию искусственно занижены, что подрывает интересы других участников рынка.

В заявлении DCANZ говорится, что необходимо срочно принять согласованные меры для противодействия механизмам ценообразования Канады.

В то время как США готовятся к введению импортных пошлин после инаугурации избранного президента Дональда Трампа, Канада включила в свой ответный список товары из США на сумму 150 миллиардов канадских долларов.

С 2012 года в стране было выброшено почти 7 миллиардов литров молока, что могло бы обеспечить потребности 4,2 миллиона людей на год.

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