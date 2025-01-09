Пожилые люди вынуждены досрочно покинуть дом престарелых Hochelaga-Maisonneuve

Несколько пожилых людей из частного дома престарелых в Хочелага-Мезоннёв собирают вещи и переезжают за несколько месяцев до того, как они ожидали этого.

По данным регионального управления здравоохранения, в октябре 72 пожилым людям и их семьям сообщили, что Manoir Louisiane хочет прекратить работу к лету этого года.

Но большинство пожилых людей, проживавших в доме, были вынуждены покинуть его во время праздников.

В доме престарелых осталось чуть меньше 10 человек.

«Я жила здесь раньше», – сказала одна женщина телеканалу CTV, прежде чем сесть в такси.

«Теперь я уезжаю. Мы все должны уехать сегодня».

Noovo Info зашел внутрь здания и встретил еще одну женщину. У нее нерегулярное сердцебиение, и она плохо себя чувствовала.

По ее словам, ее предупредили о том, что она должна уехать, только неделю назад.

«Я очень, очень слаба. Я не могу двигаться, а нам нужно торопиться и все собирать».

Женщина добавила, что сотрудники дома престарелых предложили ей другое жилье, но оно оказалось слишком дорогим.

«Это дороже, чем я могу себе позволить, но я вынуждена согласиться».

Позже она была доставлена в больницу.

Члены жилищного комитета Hochelaga-Maisonneuve находились в частном доме для престарелых.

Полицейские Монреаля были на месте происшествия, отреагировав на звонок об их присутствии.

Организатор этой группы Анни Лапальм сказала, что хозяин дома пригрозил закрыть здание с несколькими пожилыми людьми, застрявшими внутри, если они не уедут до конца дня.

Она добавила, что у пожилых людей действующие договоры аренды, и они могут находиться здесь на законных основаниях.

Дом престарелых сообщил по электронной почте, что не просил жильцов покинуть дом во вторник и что эти последние отъезды были запланированы.

«Мы приложили все усилия, чтобы каждый жилец нашел подходящее место жительства с учетом его бюджета и уровня обслуживания».

Управление здравоохранения говорит, что процесс перехода должен быть поэтапным и длиться девять месяцев, что означает официальное закрытие в июле.

Однако директор службы помощи на дому CIUSSS говорит, что хозяин дома не объяснил, почему пожилых людей переселяют именно сейчас.

«У нас есть правила, которые нужно соблюдать. Здесь она как бы нарушает правила», – говорит Изабель Портеланс из CIUSSS de l’Est-de-l’Ile-de-Montreal.

Сотрудники CIUSSS помогали людям найти новое жилье.

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