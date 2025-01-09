С добрым утром, Монреаль!

С добрым утром, монреальцы! Желаем вам продуктивного дня и готовим для вас подборку самых интересных и актуальных новостей дня!

Команда Canadian Media Group желает прекрасного и солнечного настроения на весь день, сил, чувства бодрости и оптимизма! Пусть всё у нас сегодня получится, пусть удача с утра и до вечера будет с нами!

Вообще, зима – сезон и холода, и волшебства, снежных заносов и приятных сюрпризов. Сезон разный, в котором каждый может и должен найти что-то приятное. Ну, вот, снег, например! С этим и зимовать будем. Ну, а мы приготовили для вас подборку свежих новостей.

Кроме этого, мы предлагаем засесть за интересное чтиво, возможно – посмотреть хороше кино, и конечно – узнать ряд интересной и полезной информации. Итак, что же за день настает? Чем он интересен и знаменит?

9 января отмечается Международный день хореографа. Этот праздник посвящён тем людям, которые бережно хранят и преумножают технику и пластику танцевального искусства, обучая ему будущих исполнителей.

Степанов день получил название в честь святого Стефана — первого христианского мученика, который происходил из еврейской диаспоры. Около 34 года нашей эры Синедрион осудил его на смертную казнь за христианскую проповедь в Иерусалиме.

В России было решено ввести бумажные деньги. В связи с этим 9 января 1769 года Екатериной II был подписан манифест о введении в России ассигнаций номиналом 25, 50, 75 и 100 рублей.

Ясский мирный договор был заключен 9 января 1792 года в Яссах (ныне территория Румынии) в окончание Русско-турецкой войны (1787-1791). От имени России он был подписан Самойловым, де Рибасом и Лашкарёвым, от имени Турции – рейсом-эфенди Абдуллой эфенди, Ибрагимом Исметом беем и Мехмедом эфенди.

История российского Союз театральных деятелей как организации, объединяющей представителей театральных профессий, началась 9 января 1877 года, когда было основано Общество взаимного вспоможения русских артистов, с целью «доставления русским артистам большего удобства для распространения их произведений в публике и усовершенствования их дарований». В 1986 году ВТО было преобразовано в Союз театральных деятелей России (СТД), а его Председателем избран Народный артист СССР Михаил Ульянов, который на протяжении десяти лет возглавлял Союз. С 1996 года пост Председателя Союза занимал Александр Калягин, а 4 декабря 2023 года на Внеочередном IХ (XXIII) Съезде СТД Председателем был избран Владимир Машков.

9 января 1878 года была одержана победа окончательная, подготовленная подвигом героев Шипки. Она имела важные последствия — фактически кратчайший путь на Адрианополь и Константинополь был открыт.

4 октября 1949 года в Нью-Йорке состоялась церемония заложения фундамента будущей штаб-квартиры ООН, открытие которой состоялось 9 января 1951 года. Штаб-квартира ООН – это комплекс зданий, которые служат официальным офисом для основных рабочих органов ООН.

9 января 1969 года в Бристоле (Англия) состоялся первый испытательный полет авиалайнера, получившего название «Конкорд».

Вот такие происходили события в этот день в разные года и столетия. Интересные и непонятные, благие и не очень, то тем не менее, это часть нашей истории, удалять и затаптывать которую никто нам права не давал.

Все успели встретить красавицу-зиму! Она уже пришла и принесла нам уже слегка заснеженные улицы! Так что, одевайтесь потеплее, будьте осторожны на дорогах и запаситесь вкусным чаем и сладким медом – отогреваться и в неге проводить холодные вечера!

С добрым утром, Монреаль! С добрым январским утром! И хорошего всем дня! До завтра!

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