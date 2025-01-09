Старейший продуктовый магазин в Квебеке будет закрыт

После более чем 150 лет работы старейший продуктовый магазин Северной Америки будет закрыт.

J.A. Moisan открыл свои двери в 1871 году и пережил и Великую депрессию, и пандемию, поэтому решение о закрытии магазина далось совладелице Донне Уиллетт гораздо тяжелее.

«Печально видеть, как исчезают подобные заведения, но многие наши клиенты приходят сюда и просто фотографируют, как будто это музей. А это, к сожалению, не так, это не подходит для нашего бизнеса», – сказала она.

Уиллетт купила здание на улице Сен-Жан в 2019 году.

Она держит полки с основными продуктами, изысканными товарами и квебекскими сырами, на все из которых сейчас действует скидка 25 процентов.

Местные жители заходят в магазин, чтобы поделиться своими воспоминаниями, и скоро воспоминания и, возможно, немного скоропортящихся продуктов останутся у покупателей.

Уиллетт ожидает, что магазин закроется к концу месяца. По ее словам, к его закрытию привели несколько факторов, таких как рост цен и конкуренция со стороны крупных продуктовых сетей.

«Мы видим, что продуктовый магазин терпит большие убытки из года в год, несколько лет подряд, при этом продажи не растут, а стоимость всего только увеличивается», – говорит Уиллетт.

По всей провинции небольшие продуктовые магазины прилагают все усилия, чтобы не закрыться.

Семейный магазин Marché Esposito работает с 1960 года.

Помощник управляющего Норманд Шеннон говорит, что ему приходится бороться за лучшие цены, чтобы удержать покупателей.

«Это всегда тяжело. Это всегда тяжело. Мы должны быть агрессивными. Если вы не будете агрессивны, вам не выжить на рынке. Есть все виды конкуренции, теперь у вас есть доставка на дом», – говорит Шеннон.

Хотя J.A. Moisan закроется, Уиллетт не планирует продавать здание. Она планирует сдавать историческое помещение в аренду и говорит, что интерес к нему уже есть.

«Тот, кто просто купит его и сделает то же самое, что сделала я, и то же самое, что сделали прошлые владельцы, окажется в той же лодке, что и я сейчас», – сказала Уиллетт.

Она надеется, что тот, кто займет это место, сможет дать ему новую жизнь, которая продлится еще полтора века.

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