«ОНИ ВЫТАЩИЛИ МЕНЯ ЗА СЕКУНДЫ» — ХОККЕИСТЫ СПАСЛИ ЖЕНЩИНУ НА НОЧНОЙ ДОРОГЕ КВЕБЕКА

Джун Джонсон потеряла управление и оказалась в перевёрнутой машине в канаве. Следующее, что она услышала — голоса, спрашивающие, жива ли она

Это был обычный зимний вечер 30 января. Джун Джонсон — уроженка Калифорнии, живущая в Квебек-Сити — ехала домой по шоссе 73. Дорога, поворот, потеря управления — и её машина перевернулась в кювет.

А потом, говорит она, произошло кое-что, во что сложно поверить.

— Буквально через секунды я слышу голоса: «Вы в порядке? Вы в порядке?» — вспоминает Джонсон. — Я говорю: «Да, в порядке». И вдруг чья-то рука тянется внутрь, расстёгивает ремень безопасности — и меня вытаскивают.

Её спасители оказались хоккеистами.

Джонсон не знала этого в тот момент, но на трассе оказались игроки «Батальона Сент-Гиасент» — клуба Североамериканской хоккейной лиги (NAHL). Они возвращались домой после матча в регионе Бос и остановились, не раздумывая.

Первым к машине подбежал Самюэль Луазель — защитник, незадолго до этого перешедший в команду.

— Как только смог, я бросился к машине, — рассказал он. — Открыть дверь было непросто: машина стояла вверх колёсами, гравитация работала против меня.

Он добрался до Джонсон, пока та висела вниз головой, пристёгнутая ремнём.

Для Джонсон произошедшее имело особое измерение. Восемь лет назад она пережила серьёзную травму, которая оставила её с комплексным посттравматическим стрессовым расстройством. С тех пор она идёт по пути восстановления.

— Ирония в том, что они вытащили меня так быстро и остались рядом, — говорит она. — Это повлияло на меня иначе, чем могло бы.

Физически она не пострадала. Но в суматохе так и не успела узнать имена тех, кто ей помог.

— Они не могли бы быть добрее и сделали всё возможное, — сказала она, сдерживая слёзы. — Это вернуло мне веру в людей. Мы здесь для того, чтобы помогать друг другу.

Джонсон обратилась в редакцию CTV News с просьбой помочь найти своих спасителей. После нескольких недель поисков встреча состоялась — она наконец поговорила с Луазелем лично.

— Рад снова познакомиться, — сказал он. — В лучших обстоятельствах.

— Я не могу достаточно вас отблагодарить, — ответила она. — Думаю, если бы вы не вытащили меня так быстро, это оставило бы след на всю жизнь.

— Это замечательный исход для плохой ситуации, — сказал Луазель.

— Именно. Я чувствую такую благодарность к вам, — ответила Джонсон.

Джонсон говорит, что запомнит эту ночь до конца жизни. И добавляет с улыбкой: у «Батальона Сент-Гиасент» теперь есть один новый фанат — бессрочно и безоговорочно.

