ОГОНЬ УНИЧТОЖИЛ ИСТОРИЧЕСКУЮ ЦЕРКОВЬ В МОНРЕАЛЕ — 148 ЧЕЛОВЕК ЭВАКУИРОВАНЫ

Около ста пожарных были подняты по тревоге в понедельник в половине второго ночи — звонок на линию 911 поступил с улицы де л’Эглиз, вблизи улицы Лорандо. Когда первые расчёты прибыли на место, бывшая церковь Сен-Поль уже была охвачена огнём.
Пожар получил высшую, пятую категорию сложности.
Двухэтажная церковь на момент возгорания не использовалась. Но вокруг неё — жилые дома, а в бывшем приходском доме по соседству располагается дом престарелых.
Пламя вынудило экстренно эвакуировать весь прилегающий квартал. Из дома престарелых были выведены 73 пожилых жителя — среди ночи, в зимний холод.
Всего пожар затронул 148 человек. Красный Крест развернул помощь на месте.
Пострадавших нет.
Церковь Сен-Поль была построена в 1910–1911 годах и входила в состав охраняемого исторического комплекса, объединявшего несколько зданий в этом квартале Сюд-Уэст. Более ста лет она была частью городского пейзажа и памятью о поколениях монреальцев.
К утру понедельника от неё осталось пепелище.
Следователи работают на месте. Причина пожара официально не установлена, расследование продолжается.
