ОГОНЬ УНИЧТОЖИЛ ИСТОРИЧЕСКУЮ ЦЕРКОВЬ В МОНРЕАЛЕ — 148 ЧЕЛОВЕК ЭВАКУИРОВАНЫ

Пожар пятой категории охватил бывшую церковь Сен-Поль в районе Сюд-Уэст в час ночи. Здание, построенное более ста лет назад, выгорело дотла

Около ста пожарных были подняты по тревоге в понедельник в половине второго ночи — звонок на линию 911 поступил с улицы де л’Эглиз, вблизи улицы Лорандо. Когда первые расчёты прибыли на место, бывшая церковь Сен-Поль уже была охвачена огнём.

Пожар получил высшую, пятую категорию сложности.

Двухэтажная церковь на момент возгорания не использовалась. Но вокруг неё — жилые дома, а в бывшем приходском доме по соседству располагается дом престарелых.

Пламя вынудило экстренно эвакуировать весь прилегающий квартал. Из дома престарелых были выведены 73 пожилых жителя — среди ночи, в зимний холод.

Всего пожар затронул 148 человек. Красный Крест развернул помощь на месте.

Пострадавших нет.

Церковь Сен-Поль была построена в 1910–1911 годах и входила в состав охраняемого исторического комплекса, объединявшего несколько зданий в этом квартале Сюд-Уэст. Более ста лет она была частью городского пейзажа и памятью о поколениях монреальцев.

К утру понедельника от неё осталось пепелище.

Следователи работают на месте. Причина пожара официально не установлена, расследование продолжается.

