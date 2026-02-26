Подписаться на рассылку
Новости Канадская «тихая гавань» даёт трещину

Denis Dankoff Фев 25, 2026 Новости, Новости Канады, Новости провинции Квебек

 

Чтобы просто спокойно выйти на пенсию, среднему канадцу сегодня требуется 1,7 миллиона долларов. В Онтарио — почти 1,9 млн. В Квебеке — около 1,24 млн.

При этом 36 процентов жителей страны уже понимают, что не смогут накопить такую сумму. А 14 процентов вообще не планируют выходить на пенсию.

Пенсия становится роскошью

Свежие данные опроса Bank of Montreal показывают:

  • треть канадцев откладывает менее 5 процентов дохода
  • каждый десятый — меньше 100 долларов в месяц
  • государственная поддержка не покрывает реальных потребностей

Финансовые консультанты рекомендуют откладывать минимум 10 процентов дохода, но реальность для многих выглядит иначе.

Если вы задумываетесь о персональной стратегии накоплений, ищите лицензированных финансовых консультантов через проверенные бизнес-каталоги Монреаля и объявления портала «Деловой Монреаль» — выбирайте специалистов с канадской сертификацией и прозрачной историей работы.

Рынок труда схлопывается

Пока канадцы пытаются понять, где взять миллионы на старость, рынок труда Квебека сокращается.

По данным Института статистики Квебека:

  • количество вакансий за год упало на 14 процентов
  • сейчас доступно около 118 тысяч позиций
  • в 2022 году вакансий было почти в два раза больше

Снижение наблюдается в здравоохранении, розничной торговле и транспорте.

Но есть одно исключение — строительство.
В этом секторе рост вакансий составил 15 процентов. Провинции необходимо жилье, а значит, рабочие руки будут востребованы.

Интересный факт:
Средняя почасовая ставка в Квебеке сейчас превышает 35 долларов и выросла на 3,6 процента за год. Инфляция составила 2,4 процента.
За последние десять лет доходы выросли на 44 процента при росте цен на 29 процентов.

Деньги в экономике есть. Вопрос в том, сколько остаётся после налогов и стоимости жизни.

Торговые риски со стороны США

Экономическая неопределённость усиливается из-за торговой политики США. После судебных решений вокруг тарифов администрация Дональда Трампа объявила о введении 10-процентной глобальной пошлины.

Для Канады это означает:

  • давление на автопром Онтарио
  • риски для лесной промышленности Квебека
  • возможное удорожание канадских товаров
  • снижение экспорта
  • давление на курс канадского доллара

В конечном итоге это может привести к росту цен на импортные товары и снижению покупательной способности домохозяйств.

Вопросы к технологиям и безопасности

Отдельное внимание вызывает дискуссия о роли искусственного интеллекта в вопросах общественной безопасности. После трагедии в Тамблер-Ридж стало известно, что тревожная активность пользователя была зафиксирована на платформе OpenAI задолго до инцидента, однако действующего законодательного механизма передачи подобных данных правоохранительным органам в Канаде не существует.

Этот случай вновь поднимает вопрос о регулировании ИИ и ответственности технологических компаний.

Дальнобойщики и безопасность дорог

Еще одна проблема — рост числа независимых дальнобойщиков, работающих через собственные корпорации.
Критики системы утверждают, что при слабом контроле за квалификацией и рабочими условиями это может повышать риски аварийности.

Оппозиционные партии предлагают ужесточить регулирование, однако федеральные решения пока не приняты.

Государственные приоритеты

На фоне внутренних экономических и инфраструктурных вызовов Оттава объявила:

  • 3,7 млрд долларов на строительство жилья для военных
  • 8 млн долларов гуманитарной продовольственной помощи Кубе

Это вызывает общественную дискуссию о балансе между международной поддержкой и внутренними проблемами.

Что это значит для жителей Монреаля и Квебека?

  1. Пенсия требует личной стратегии накоплений.
  2. Строительный сектор остаётся одним из немногих растущих рынков труда.
  3. Торговые решения США могут повлиять на цены и рабочие места.
  4. Регулирование ИИ и транспортной отрасли остаётся открытым вопросом.

Главный вывод прост: период безусловной стабильности закончился. Финансовая устойчивость сегодня во многом зависит от личной дисциплины, профессиональной адаптации и грамотного планирования.

Подробные разборы и аналитика по каждой теме — на портале «Деловой Монреаль».

https://youtu.be/d8Y9qEHiOGE

